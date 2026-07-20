Foto: Motiva Aeroportos Rajadas de vento afetaram voos no sábado (18)

As fortes rajadas de vento que atingem o Oeste do Paraná afetaram as operações do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (PR) no final de semana. Segundo a concessionária, 10 voos foram cancelados e outras três operações foram alternadas, no aguardo de melhora das condições para o voo.

Os transtornos aconteceram no sábado (18), quando os ventos atingiram a maior velocidade, de 73,8km/h, interrompendo 10 operações. Segundo a Motiva, que administra o terminal, outras três operações foram alternadas, quando outros pontos são usados como apoio para a viagem enquanto as condições meteorológicas não estão estáveis.

O aeroportoAs más condições eram esperadas segundo projeções do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental (SIMEPAR). As rajadas atingiram 50 a 70km/h durante o período. As operações continuam normais nesta segunda-feira (20), apesar de outros transtornos registrados no município.





Cidade teve quedas de postes e árvores

Foz do Iguaçu (PR) registrou mais danos durante o final de semana. Os ventos chegaram a cerca de 50km/h na cidade e derrubaram árvores inteiras bloqueando algumas vias. Alguns bairros da cidade ficaram sem luz, já que os ventos arremessam objetos contra os fios de energia, causando danos.

Nesta segunda (20), os fortes ventos causaram danos na fiação elétrica do prédio da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, que comunicou interrupção do atendimento presencial. A Copel, empresa responsável pela energia, foi acionada. A previsão é de normalização a partir da tarde.