Gabriel Zaparolli / MetSul Frente quente trará chuva, raios e risco de granizo

O Sul do Brasil deve enfrentar uma nova mudança no tempo nesta semana, com previsão de chuva forte, raios e possibilidade de granizo em diferentes áreas. Segundo análise da MetSul Meteorologia, uma frente quente deve se formar entre terça-feira (11) e quarta-feira (12), aumentando a instabilidade principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

A previsão ocorre poucos dias depois da passagem de um ciclone extratropical intenso que provocou vendavais e tornado no Sul do país. Apesar da nova previsão de temporais, a expectativa é de um cenário diferente, já que desta vez, o maior risco está associado à ocorrência de granizo, além de chuva localmente intensa e descargas elétricas.

Como será a mudança no tempo

A semana começa com a presença de uma massa de ar frio sobre o Rio Grande do Sul. Por isso, as madrugadas de segunda (10) e terça-feira (11) ainda devem registrar temperaturas baixas, com mínimas próximas de 10ºC, especialmente na metade Sul gaúcha.

Enquanto isso, áreas de instabilidade já podem aparecer de forma isolada em Santa Catarina e no Paraná.

A mudança mais significativa deve ocorrer entre terça e quarta-feira, quando uma frente quente se organizar entre a metade Norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Esse tipo de frente ocorre quando uma massa de ar quente avança sobre uma região ocupada por ar frio. Como o ar quente é menos denso, ele sobe gradualmente, o que favorece a formação de nuvens e áreas de instabilidade.

Na prática, esse processo pode resultar em pancadas de chuva fortes, muitos raios e ocorrência de granizo.

Quarta-feira deve concentrar maior risco

De acordo com a MetSul, a quarta-feira (12) deve ser o dia mais importante do episódio, tanto pela quantidade de chuva quanto pelo risco de temporais isolados.

A frente quente deve avançar pela metade Norte do Rio Grande do Sul e por Santa Catarina, levando chuva para novas áreas. Em alguns pontos, a precipitação pode ser forte e acompanhada de raios.

Também existe possibilidade de temporais isolados com granizo e vento, principalmente durante as pancadas mais intensas.

Ao longo da quarta-feira, a frente deve avançar de Norte para Sul e atingir uma área maior do Rio Grande do Sul.

Chuva continua na quinta-feira

Na quinta-feira (13), a configuração atmosférica deve mudar novamente com a chegada de ar mais frio pelo Norte e Nordeste da Argentina.

Com isso, a frente quente deixa de avançar como antes e passa a adquirir características de frente fria, deslocando-se de Sul para Norte.

A mudança deve manter a instabilidade sobre grande parte do Rio Grande do Sul e levar chuva também para áreas de Santa Catarina e do Paraná.

Novamente, a chuva pode ser localmente forte, acompanhada de raios e, de forma isolada, de granizo e rajadas de vento.

Risco é diferente do ciclone da semana passada

Embora o novo episódio ocorra poucos dias depois do ciclone extratropical que atingiu o Sul , os meteorologistas destacam que os dois eventos apresentam características diferentes.

Na última quinta-feira (6), uma linha de instabilidade associada ao ciclone provocou vendavais fortes e, em alguns locais, destrutivos, com rajadas que chegaram a aproximadamente 130 km/h a 140 km/h.

Para esta semana, a previsão atual não aponta para um evento tão severo quanto aquele.

O principal alerta agora é para granizo, além de chuva forte e descargas elétricas. Ainda assim, temporais isolados podem provocar rajadas de vento e transtornos pontuais.

Pode chover forte em pouco tempo

Outro ponto de atenção é a intensidade da chuva durante as pancadas.

Como os temporais podem ocorrer de maneira localizada, determinados municípios podem registrar volumes elevados em períodos relativamente curtos.

Esse tipo de chuva pode provocar alagamentos urbanos, especialmente em locais com problemas de drenagem ou que normalmente sofrem com o acúmulo de água.

No entanto, a previsão não indica neste momento um cenário semelhante ao de uma chuva prolongada capaz de provocar grandes cheias nos principais rios da região.





Segundo a MetSul, os modelos meteorológicos também indicam a possibilidade de uma nova frente quente no próximo fim de semana, o que poderia trazer outro episódio de chuva e temporais, especialmente no domingo (16).

Como se trata de uma previsão para vários dias à frente, os detalhes ainda podem mudar conforme os novos dados dos modelos meteorológicos forem incorporados.