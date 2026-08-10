Reprodução/Defesa Civil Céu encoberto por nuvens em São Paulo (SP)

São Paulo começa a semana com temperaturas baixas e céu encoberto. Por mais que a frente fria que marcou o final de semana tenha se afastado, os ventos úmidos que vêm do mar ainda deixam o tempo fechado na faixa leste; nesta segunda-feira (10), os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências climáticas da Prefeitura de São Paulo registram a média de 14ºC através da capital.

A Defesa Civil da cidade de São Paulo, emitiu um decreto de estado de atenção para temperaturas baixas a partir das 10h do domingo (9); o dia deve seguir nublado e as temperaturas caem drasticamente, sem elevações significativas, nem mesmo durante a tarde. A máximas não devem ultrapassar os 17ºC.

Justamente por conta dos ventos marítimos, a cidade deve apresentar períodos de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia e as rajadas de vento seguem presentes, podendo apresentar entre 40 e 60 km/h em todo estado de São Paulo. Diferentemente da semana anterior, a umidade se eleva e o tempo deixa de ficar seco.

Próximos dias

Os próximos dias devem se manter amenos, com temperaturas baixas e madrugadas que trazem sensação de frio.

Na terça-feira (11), o céu deve seguir encoberto pela neblina e a umidade aumenta, apresentando valores acima dos 70%. Os ventos que sopram do quadrante sul/sudeste devem gerar uma sensação de frio o dia todo.





A garoa também continua presente, podendo aparecer durante a madrugada, início da manhã e à noite. A mínima deve acontecer durante a madrugada e atinge a média de 13°C, durante a tarde não há uma mudança significativa no clima, e a máxima prevista é de até 16°C.

Segundo o painel da Defesa Civil, o tempo volta a apresentar temperaturas elevadas a partir da quinta-feira (13), quando o sol aparece e a máxima prevista é de 27°C.

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil:

- Segunda-feira (10): Mínima de 13°C, máxima de 17°. Céu nublado com possibilidade de garoa o dia todo

- Terça-feira (11): Mínima de 13°C, máxima de 16°. Céu nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite

- Quarta-feira (12): Mínima de 13°C, máxima de 22°. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Quinta-feira (13): Mínima de 15°C, máxima de 27°. Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol

- Sexta-feira (14): Mínima de 15°C, máxima de 27°. Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer

- Sábado (15): Mínima de 15°C, máxima de 27°. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

