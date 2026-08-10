Divulgação Alexandre Kalil

Empresário, dirigente esportivo e político brasileiro, o multifacetado Alexandre Kalil está na disputa a cargo máximo no Palácio Tiradentes, no governo de Minas Gerais. O mineiro de Belo Horizonte (MG) com descedência síria, começou carreira política a pouco mais de dez anos. Antes disso, construiu forte projeção na iniciativa privada e no esporte.

Kalil nasceu em 25 de março de 1959, e tem exatos 67 anos. Ele é filho único de Leila Antônio Hissa Kalil e Elias Kalil, figura conhecida do estado que foi e ex-presidente do Clube Atlético Mineiro. Ele tem três filhos e mantém raízes fortes com Belo Horizonte, onde desenhou toda a sua trajetória familiar e profissional.

Experiência na construção civil



Alexandre Kalil chegou a fazer o curso de Engenharia Civil em BH, mas no quinto ano interrompeu os estudos na faculdade pela necessidade de assumir a frente da empresa de construção civil da família. Ele consolidou-se profissionalmente neste ramo, mas obteve projeção pública expressiva como dirigente esportivo.

Flickr/Clube Atlético Mineiro Kalil como dirigente esportivo





Kalil começou a carreira no ramo dos esportes ainda na década de 1980, gerenciando primeiro um time de vôlei, dentro do Clube do Atlético, na capital mineira. Depois presidiu o Atlético Mineiro entre 2008 e 2014, conquistando destaque e premiações em nível nacional e internacional.





Carreira política

Kalil traçou a sua trajetória política a pouco mais de uma década. Ele se lançou nas eleições municipais de 2016, quando saiu como vencedor para o cargo de prefeito de Belo Horizonte. Logo em 2020 assumiu o seu segundo mandato, nas eleições o qual foi eleito ainda em primeiro turno.

Rodrigo Clemente/PBH Alexandre Kalil, prefeito de Belo Horizonte





Ele ficou na prefeitura até março de 2022, quando renunciou o cargo para concorrer a vaga para governador de Minas Gerais, apesar a votação expressiva, ele ficou em segundo lugar neste pleito. Kalil foi filiado a seis partidos políticos, incluindo o atual (PDT). Seu nome foi confirmado e registrado pelo partido para concorrer oficialmente o governo mineiro nas eleições de 2026.