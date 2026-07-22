EPR Via Mineira / Reprodução BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora

Motoristas que vão trafegar pela BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora devem ficar atentos às mudanças no trânsito ao longo desta semana. A EPR Via Mineira realizará obras de recuperação do pavimento e conservação da rodovia em 12 municípios de Minas Gerais, com interdições parciais de pistas, operações pare e siga e serviços executados durante o dia e à noite.

As intervenções seguem até domingo (26) e fazem parte do cronograma de manutenção da concessionária para atender aos parâmetros técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Segundo a empresa, os trabalhos têm como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade e reforçar a segurança dos usuários ao longo dos 232 quilômetros concedidos entre Belo Horizonte e Juiz de Fora.

As equipes atuarão nos municípios de Barbacena, Belo Horizonte, Carandaí, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Ewbank da Câmara, Itabirito, Nova Lima, Ouro Preto, Ressaquinha e Santos Dumont. A programação poderá sofrer alterações em caso de chuva ou por necessidades operacionais.

Obras noturnas terão maior impacto no trânsito

As principais intervenções ocorrerão durante a noite, entre 20h e 5h, período em que haverá interdições parciais em diferentes trechos da rodovia.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, as equipes vão recuperar o pavimento na região da Lagoa dos Ingleses, entre os quilômetros 565 e 567, além de instalar tachas refletivas entre os quilômetros 544 e 569. Também estão previstas obras no Viaduto do Mutuca, entre os quilômetros 545 e 546, com restrição parcial de uma das faixas em dias específicos.

Em Carandaí, os serviços de recuperação do pavimento serão realizados entre os quilômetros 660 e 664. Já em Congonhas, as intervenções ocorrerão entre os quilômetros 617 e 620, além da adoção da operação pare e siga entre os quilômetros 612 e 615 em parte da semana.

No sábado, as equipes também atuarão em Conselheiro Lafaiete, entre os quilômetros 631 e 634, onde haverá interdição parcial no sentido Juiz de Fora.

Conservação será realizada durante o dia

Além das intervenções noturnas, a EPR Via Mineira manterá frentes de trabalho entre 7h e 17h em diversos pontos da BR-040.

As atividades incluem recuperação do pavimento, conservação da faixa de domínio e manutenção da infraestrutura da rodovia nos municípios de Barbacena, Carandaí, Congonhas, Cristiano Otoni, Ewbank da Câmara, Itabirito, Nova Lima, Ouro Preto, Ressaquinha e Santos Dumont, além de Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete.

No domingo, Congonhas também terá uma operação pare e siga entre os quilômetros 615 e 618, próximo ao acesso para São João del Rei e Tiradentes.

Obras estruturantes continuam na rodovia

Paralelamente às ações de manutenção, a concessionária segue executando obras de ampliação dos viadutos localizados nos quilômetros 651, em Cristiano Otoni, e 662, em Carandaí. Nesses locais, o tráfego permanece em operação provisória, com uma faixa em cada sentido, para permitir o avanço das intervenções.

Também continuam em andamento a construção do Ponto de Parada e Descanso (PPD) e de uma nova unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Carandaí, além da nova delegacia da PRF em Nova Lima e da implantação do sistema de pesagem em movimento (HS-WIM), em Congonhas. Segundo a concessionária, essas obras não provocam impactos no fluxo de veículos.

Orientações aos motoristas

A EPR Via Mineira recomenda que os condutores reduzam a velocidade ao se aproximarem dos trechos em obras, respeitem toda a sinalização temporária e mantenham distância segura dos demais veículos.

A concessionária também orienta os motoristas a planejarem as viagens com antecedência, principalmente durante o período noturno, quando haverá maior concentração de intervenções.





As condições de tráfego e eventuais alterações no cronograma podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da empresa e pela central de atendimento 24 horas.