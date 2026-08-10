Parte da pista cedeu junto da terra que deslizou nesta manhã de segunda (10)
Foto: Divulgação/CPMRv SC
Parte da pista cedeu junto da terra que deslizou nesta manhã de segunda (10)

Após novos deslizamentos na manhã desta segunda-feira (10), o Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv) informou que a Serra da Dona Francisca, na SC-418, em Joinville (SC), pode ser interditada a qualquer momento.

Conforme vídeos divulgados pelos agentes, novos trechos da pista tiveram movimentação de terra, enquanto a pista já aparece “corroída” com a situação.

Desde sábado (08), o trecho está com restrição para circulação de veículos pesados com peso total acima de 7,5 toneladas. Veículos articulados também estão proibidos de circular pelo local.

A rodovia está sendo monitorada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), em razão das chuvas intensas registradas na região.

À época que começaram as restrições, outro deslizamento aconteceu no km 16. Com isso, equipes da CPMRv permanecem no local atuando no controle do tráfego e prontas para eventual interdição para segurança.


Alternativas para motoristas

A orientação aos motoristas é que evitem trafegar pela SC-418 no local. Alternativamente, podem seguir viagem pela BR-280, em Corupá, ou a BR-376.

Ainda, usuários devem permanecer atentos às sinalizações e instruções das equipes que trabalham na rodovia.

As condições de circulação na Serra Dona Francisca podem sofrer alterações a qualquer momento, de acordo com a evolução das condições climáticas e de segurança no local.

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