Reprodução/redes sociais Luan Monteiro (PCO)

Carioca e formado em jornalismo, Luan Monteiro Paschoal Pires tem 30 anos e apesar da pouca idade, coleciona em sua história atuação militante e liderança em movimentos jovens. Embora não ter ocupado cargos eletivos na máquina pública até o momento, sua trajetória pública se estruturou na organização política e a lutas populares.

O jornalista nasceu no dia 5 de agosto de 1996 na capital do Rio de Janeiro, onde reside atualmente. Seu estado civil é solteiro, não possui dependentes declarados e nem tem bens declarados junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Luan mantém sua vida pessoal estritamente privada fora do meio partidário.





Formação e atuação profissional

Luan Monteiro é estudante de jornalismo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e atua na redação do portal, impressos e canais oficiais do Diário Causa Operária (DCO). Sua atividade profissional dentro do partido é no cargo de dirigente nacional da Aliança da Juventude Revolucionária (AJR), agremiação vinculada ao PCO.

Reprodução/redes sociais Luan Monteiro (PCO) tem 30 anos e candidato ao governo do RJ nas eleições de 2026





Segundo informações da legenda, Luan atua ativamente na política nos movimentos estudantis, no suporte às greves de categorias como os garis da capital fluminense e trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) de Volta Redonda (RJ), e também atua em campanhas solidárias internacionais.



Trajetória política

Apesar de não ter ocupado cargo s no funcionalismo público ou em cadeiras políticas, eletivas ou não, ele não é novato em disputas eleitorais. Concorrendo a cargos como vereador do Rio de Janeiro em 2020 e 2024, e para deputado estadual em 2022 pelo PCO, Luan não se elegeu. Seu foco segue nas pautas populares, como causas da classe trabalhadora.