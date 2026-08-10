PRF Acidente com motociclista na BR-050 em Campo Alegre de Goiás

As rodovias federais que cortam Goiás registraram 27 acidentes, 28 pessoas feridas e quatro mortes durante o fim de semana, diz a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As ocorrências fatais foram registradas nas BRs 060, 452 e 050, entre sexta-feira (07) e domingo (09).

Segundo a corporação, foram feitas 829 autuações por infrações de trânsito durante as ações de fiscalização nas rodovias que estão sob a resposanbilidade da superintendência em Goiás.

Motociclista morre após ser atropelado por caminhão

A primeira morte ocorreu por volta das 5h40 de sexta-feira, no km 97 da BR-060, em Anápolis.

Segundo a PRF, um motociclista de 42 anos atropelou um pedestre que tentava atravessar a rodovia. Com o impacto, o condutor caiu sobre a pista e, na sequência, foi atingido por um caminhão.

O motorista morreu no local e, de acordo com a corporação, o motorista do caminhão deixou o local sem prestar socorro.

O pedestre foi atendimento pelo erviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Ele não corria risco de morte.

Colisão frontal mata homem em Itumbiara

Já no sábado, um motorista de 38 anos morreu após uma colisão frontal entre o carro que conduzia e um caminhão na BR-452, em Itumbiara, no sul de Goiás.

O caminhoneiro, de 46 anos, não ficou ferido. A dinâmica e as circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.

Motociclista morre na BR-060 em Abadiânia

Outra morte ocorreu na manhã de domingo, no km 51 da BR-060, em Abadiânia.

PRF Acidente fatal com motociclista na BR-060, em Abadiânia





Conforme o levantamento preliminar da PRF, o motociclista seguia no sentido Anápolis-Brasília quando perdeu o controle da moto durante uma curva e caiu. Segundo o porta-voz da corporação, ele também atingiu a defensa metálica da rodovia.

A vítima morreu ainda no local. A perícia deverá apontar as circunstâncias do acidente.

Carro cai em barranco e capota na BR-050



A quarta morte do final de semana ocorreu na tarde de domingo, na BR-050, em Campo Alegre de Goiás, no sudeste do Estado.

Um homem de 32 anos conduzia um Celta no sentido Campo Alegre de Goiás-Cristalina quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista, caiu em um barranco e capotou.

A vítima foi encontrada dentro do carro e teve a morte constatada pela equipe de resgate. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Catalão.











