A passagem de dois ciclones extratropicais no Oceano Atlântico deve causar agitação elevada no mar de boa parte do litoral brasileiros nos próximos dias.De acordo com a Climatempo Meteorologia, os eventos se somam a uma forte massa de ar polar sobre a Argentina.
Com isso, grandes ondas serão geradas em alto-mar e, na sequência, devem avançar para os litorais do Sul, Sudeste e porção Leste do Norteste durante toda segunda quinzena de agosto.Conforme as projeções, o litoral do Sul e do Sudeste têm possibilidade de ressacas. No dia 07 de agosto, a agitação já começou a surtir efeitos.Na divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul registrou um recuo de cerca de 100 metros da faixa do mar nas cidades de Torres (RS) e Passo de Torres (RS), evento que também teve relação com ciclones.
O recuo foi tanto que dava para caminhar pela faixa de areia até o fim da passarela dos molhes, profundidade onde normalmente ficam os surfistas.Neste final de semana, grandes ondas se espalharam pelo resto do Sul e pelo Sudeste. Segundo a previsão da Climatempo, entre 10 e 14 de agosto o mar deve seguir agitado e começa a ter perturbações maiores no Nordeste.Na maior parte do período, ondas de até 2,5 metros podem se formar próximas da costa, com uma pequena possibilidade de ondas de até 3 metros.As perturbações na ondulação marítima são ainda maiores em alto-mar, onde cuidados para navegação aumentam e exigem atenção redobrada. Há possibilidade também de ventanias nos locais afastados do continente.
Entenda cronologia das ondulações
Conforme as projeções da Climatempo, os efeitos esperados ao longo do período são os seguintes:
- De 08 a 12 de agosto: ressaca no litoral gaúcho e catarinense; ondas de até 2,5m, talvez 3m. A mesma ressaca avança até São Paulo e Rio de Janeiro. Em alto-mar ondas maiores. No Paraná e no Espírito Santo não há ressaca, somente agitação.
- Dias 10, 11 e 12 de agosto: perturbação marítima chega na Bahia, ondas elevadas no estado; na sequência, chegam a Sergipe.
- 12 a 15 de agosto: ondas se espalham pelo resto do litoral leste nordestino.