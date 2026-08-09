Foto: Reprodução/Redes Sociais Mar recuou cerca de 100 metros na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul nesta sexta (07)

A passagem de dois ciclones extratropicais no Oceano Atlântico deve causar agitação elevada no mar de boa parte do litoral brasileiros nos próximos dias.

De acordo com a Climatempo Meteorologia, os eventos se somam a uma forte massa de ar polar sobre a Argentina.

Com isso, grandes ondas serão geradas em alto-mar e, na sequência, devem avançar para os litorais do Sul, Sudeste e porção Leste do Norteste durante toda segunda quinzena de agosto.

Conforme as projeções, o litoral do Sul e dotêm possibilidade de. No dia 07 de agosto, a agitação já começou a surtir efeitos.

Na divisa entre os estados deregistrou um recuo de cerca de 100 metros da faixa do mar nas cidades de Torres (RS) e Passo de Torres (RS) , evento que também teve relação com ciclones.O recuo foi tanto que dava para caminhar pela faixa de areia até o fim da passarela dos molhes, profundidade onde normalmente ficam os surfistas.

Neste final de semana, grandes ondas se espalharam pelo resto do Sul e pelo Sudeste. Segundo a previsão da Climatempo, entre 10 e 14 de agosto o mar deve seguir agitado e começa a ter perturbações maiores no

Na maior parte do período, ondas de até 2,5 metros podem se formar próximas da costa, com uma pequena possibilidade de ondas de até 3 metros.

As perturbações na ondulação marítima são ainda maiores em, onde cuidados para navegação aumentam e exigem atenção redobrada. Há possibilidade também denos locais afastados do continente.





Entenda cronologia das ondulações

Conforme as projeções da Climatempo, os efeitos esperados ao longo do período são os seguintes: