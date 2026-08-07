Foto: Reprodução/Redes Sociais/florescerporaii Geadas fortes avançaram no Rio Grande do Sul

O ciclone extratropical que provocou ventos fortes e temporais no Sul do Brasil também abriu caminho para a entrada de ar frio. A primeira massa já chegou ao Rio Grande do Sul e derrubou as temperaturas nesta sexta-feira (7), enquanto uma segunda incursão, mais abrangente, deve avançar pelo país entre domingo (9) e segunda-feira (10).

A previsão indica que o novo episódio de frio deve atingir principalmente o Sul e também áreas do Sudeste. O sistema deve alcançar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, avançar pelo Paraná e, posteriormente, seguir pela costa brasileira em direção a São Paulo e ao Rio de Janeiro.

Primeira massa já derrubou as temperaturas

O primeiro pulso de ar frio está concentrado principalmente no Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina. Nesta sexta-feira, diversas cidades gaúchas registraram temperaturas abaixo de 10°C durante a madrugada e o início da manhã.

Entre os menores registros estão 6,3°C em Marques de Souza e Jaguari; 6,6°C em São Gabriel e Pinheiro Machado; e 6,8°C em Silveira Martins. Também foram observadas marcas próximas de 7°C em municípios como Tupanciretã, Jóia, Gramado, Canguçu, Soledade, Herval, Santiago e São Francisco de Paula.

No Uruguai, o frio foi ainda mais intenso. Todas as estações oficiais do país registraram temperaturas abaixo de 10°C, com mínima de 3,6°C em Mercedes.

Além da queda dos termômetros, a circulação associada ao ciclone aumenta a sensação de frio. No Sul e no Leste do Rio Grande do Sul, as rajadas ainda podem ficar entre 60 km/h e 90 km/h nesta sexta-feira, mas devem perder força gradualmente entre a tarde e a noite.

Durante a tarde, as temperaturas devem ficar entre 10°C e 15°C em grande parte do Rio Grande do Sul. Em alguns pontos, os termômetros podem permanecer abaixo dos 10°C.

Segunda massa chega no fim de semana

A mudança mais abrangente está prevista entre domingo (9) e segunda-feira (10). Uma nova massa de ar frio deve avançar pela Argentina e pelo Uruguai e atingir todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O sistema também deve alcançar o leste do Paraná, incluindo Curitiba.

Depois de avançar pelo Sul, o ar frio deve seguir próximo à costa brasileira. Com isso, a queda de temperatura poderá ser sentida principalmente no leste e no sul de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro.

Em São Paulo, a influência da massa de ar deve ser curta e menos intensa do que no Sul. A queda mais perceptível está prevista entre segunda e terça-feira (11). As mínimas não devem ser muito baixas na capital paulista, mas as tardes de terça e quarta-feira (12) podem ter temperaturas menores.

No Rio de Janeiro, o ar frio também deve provocar uma redução das temperaturas no começo da semana, mas por um período curto. Depois, a tendência é de recuperação gradual do calor.

Sul pode voltar a registrar temperaturas negativas

As temperaturas mais baixas devem ocorrer no Rio Grande do Sul, principalmente na Campanha, na fronteira com o Uruguai e na Serra do Sudeste.

Nessas áreas, as madrugadas do fim de semana e do início da próxima semana podem ter temperaturas próximas ou abaixo de 0°C. O cenário representa o retorno das mínimas negativas ao estado depois de mais de três semanas.

O último registro abaixo de zero ocorreu em 15 de julho, quando Herval, no Sul gaúcho, teve mínima de -0,5°C.

Porto Alegre também deve sentir a mudança. A previsão aponta mínima entre 8°C e 9°C neste sábado (8). No domingo, a presença de nuvens pode impedir uma queda maior. Na segunda e na terça-feira, a capital gaúcha deve registrar mínimas entre 8°C e 10°C.

O frio também deve atingir áreas de maior altitude do Sul do Brasil, como os Aparados da Serra, o Planalto Sul de Santa Catarina e o Planalto de Palmas.

A entrada de ar frio aumenta ainda a possibilidade de geada, principalmente no Sul do Rio Grande do Sul, na Campanha e na Serra do Sudeste. O fenômeno também pode ocorrer em outras áreas gaúchas e no Planalto Sul catarinense.

A presença de nebulosidade e chuva deve limitar a formação de geada em parte de Santa Catarina e do Paraná.





Entenda por que o ciclone é seguido por uma massa de ar frio

A queda de temperatura está relacionada à mudança na circulação atmosférica provocada pela passagem do ciclone e da frente fria.

Após a passagem do sistema, o ar quente que estava sobre o Sul do país é substituído por uma massa de ar mais fria. É justamente essa troca que provoca a queda dos termômetros.

Neste episódio, o ciclone extratropical impulsionou uma primeira massa de ar frio, de menor alcance. Na sequência, uma segunda massa, mais abrangente, deve avançar pelo Sul e chegar a áreas do Sudeste.

Assim, o cenário dos próximos dias deve ser marcado pela transição dos ventos fortes e temporais para uma sequência de temperaturas mais baixas, especialmente no Sul do Brasil.