Reprodução/redes sociais Leonardo Avalanche (PRTB)

Dos bastidores para posição de destaque na linha de frente da cena eleitoral brasileira, Leonardo Alves de Araújo, mais conhecido no meio político como Leonardo Avalanche, estreia no pleito e de olho no cargo máximo do Palácio do Planalto. Figura que atua há algum tempo nas coxias da política, o goiano resgata o espaço que historicamente pertencia ao fundador do PRTB, Levy Fidelix.

O empresário nasceu em 1989, em Anápolis (GO), uma das principais cidades goianas no eixo econômico, tem atualmente 37 anos. Filho de pastor evangélico, Avalanche cresceu em ambiente religioso, cujo reflexo se externaliza diretamente nos seus valores conservadores, os quais defende publicamente.

Ele é casado com Ana Cláudia e juntos tem dois filhos, chamados Gabriel e Miguel. Diferente de algumas figuras políticas que mantêm a vida privada reservada, Avalanche adota uma postura de visibilidade regular. Na internet, momentos com a esposa e os filhos dividem espaço com a agenda política.

Reprodução/redes sociais Leonardo Avalanche com esposa e filhos





Atuação profissional



Embora os registros públicos oficiais não detalhem uma formação acadêmica, Avalanche é apontado como empresário e sua experiência em gestão de negócios é frequentemente usada por ele para sustentar e justificar suas proposições direcionadas para a economia, principalmente no setor produtivo.

Leonardo Avalanche acumula também experiências em atividades ligadas ao Poder Judiciário , antes de se dedicar de forma integral como diretor partidário, segundo informações divulgadas pelo partido.





Presença na política

A ascensão de Leonardo Avalanche na máquina política institucional foi rápida. Ele é presidente nacional do PRTB, posto que assumiu formalmente em 23 de fevereiro de 2024, conforme dados registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Antes de se tornar o principal nome da legenda, ele atuou como articulador político e teve forte projeção em 2024, quando operou no núcleo da coordenação da campanha eleitoral do também empresário Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo.

Reprodução/redes sociais Leonardo Avalanche é o presidente nacional do PRTB e foi o coordenador da campanha de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo em 2024





Sua atuação deu visibilidade pública e revelou a sua capacidade de engajamento e movimentação na cena política. Tendo a sua liderança interna consolidada, Avalanche concentra esforços para estruturar o partido para voltar às disputas em pleito nacional , o que não acontece desde 2014.

Ele não cumpre mandato eletivo no momento, nunca se elegeu a cargos públicos. O presidente do PRTB teve sua candidatura aprovada dentro da legenda no final de julho de 2026, em convenção nacional do partido em Goiânia.