Reprodução Um dos suspeitos, de 48 anos, é morador de Sumaré (SP) e possui mais de 60 passagens pela polícia

Uma mulher de 75 anos foi alvo de uma tentativa de golpe que poderia causar um prejuízo de R$ 100 mil em Paulínia, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (06). A vítima foi abordada por dois homens que apresentaram uma suposta carta de crédito de R$ 300 mil e disseram que o valor seria dividido entre eles e ela.

Segundo a Guarda Municipal, um dos suspeitos, de 48 anos, é morador de Sumaré (SP) e possui mais de 60 passagens pela polícia. O outro homem, de 40 anos, mora em Nova Odessa (SP).

A abordagem aconteceu na região central da cidade. A dupla teria convencido a mulher de que ela receberia R$ 100 mil caso participasse da negociação.

Inquilina percebeu que havia algo errado

Depois de ser abordada pelos homens, a idosa seguiu em direção a uma agência bancária. No caminho, porém, encontrou uma mulher que é sua inquilina.

A inquilina desconfiou da história e decidiu acompanhar a idosa até o banco. Ao perceber que poderia se tratar de um golpe, ela acionou a Guarda Municipal.

A atitude interrompeu a ação antes que a vítima entregasse dinheiro aos suspeitos.

Dupla foi encontrada perto do banco

Quando os agentes chegaram à agência, um dos homens estava na entrada do estabelecimento. O segundo suspeito foi localizado em uma rua lateral.

Durante a abordagem, os guardas apreenderam a suposta carta de crédito apresentada à vítima, dois celulares e o veículo utilizado pela dupla.

Os dois homens foram presos em flagrante e levados para a Delegacia de Paulínia, onde o caso foi registrado.

Como golpes desse tipo funcionam

A estratégia utilizada no caso combina uma promessa de ganho financeiro elevado com uma abordagem que busca convencer a vítima a agir rapidamente.

A falsa carta de crédito teria sido usada para dar aparência de legitimidade à história contada pelos suspeitos. A vítima, então, foi conduzida até uma agência bancária, onde poderia realizar alguma operação financeira.

Um dos principais sinais de alerta é justamente a promessa de receber uma quantia alta e inesperada em troca de algum pagamento, transferência ou participação em uma suposta negociação.

Por isso, diante de uma oferta desse tipo, a recomendação é não entregar dinheiro, documentos ou dados bancários e procurar alguém de confiança antes de tomar qualquer decisão.