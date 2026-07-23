Foto: Divulgação/Polícia Civil Itens foram apreendidos pela polícia

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (22), um homem de 65 anos suspeito de comandar um esquema milionário de estelionatos contra empresas do setor têxtil. A prisão ocorreu em Santa Bárbara d'Oeste no interior de São Paulo, durante uma operação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Avaré, que também cumpriu mandados de busca e apreensão em Americana e Ibitinga (SP).

Segundo a investigação, o suspeito já havia sido preso anteriormente pelo mesmo tipo de crime e utilizava tornozeleira eletrônica quando foi localizado pelos policiais.

Como o esquema foi descoberto

As investigações começaram há cerca de quatro meses, após uma empresa de Avaré denunciar que teve sua identidade empresarial utilizada de forma fraudulenta para realizar compras de mercadorias.

O golpe veio à tona quando outros estabelecimentos passaram a cobrar o pagamento de produtos que nunca haviam sido adquiridos pela empresa verdadeira.

A partir da denúncia, a Polícia Civil identificou um grupo criminoso que, segundo os investigadores, atuava de forma organizada para aplicar fraudes em empresas do ramo têxtil.

Empresas eram usadas para aplicar fraudes

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos selecionavam empresas do setor, utilizavam dados empresariais falsificados para negociar compras de alto valor e determinavam que as mercadorias fossem entregues em endereços previamente definidos pelo grupo.

Depois disso, os produtos eram encaminhados para receptadores em Ibitinga, conhecida nacionalmente pela produção e comércio de artigos têxteis, onde eram redistribuídos.

As investigações apontam que o prejuízo inicial já ultrapassa R$ 100 mil, mas a expectativa é de que o valor seja ainda maior, já que há indícios de vítimas em outras cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais que ainda estão sendo identificadas.

Dinheiro, celulares e mercadorias apreendidos

Durante a operação, os policiais apreenderam na residência do investigado, em Santa Bárbara d'Oeste:

R$ 9 mil em dinheiro;

um notebook;

quatro celulares;

cartões bancários;

documentos.

Já nas buscas realizadas em Americana e Ibitinga, foram localizadas centenas de toalhas de mesa, que, segundo a Polícia Civil, podem ter origem nas compras fraudulentas e serão analisadas para ajudar no andamento das investigações.

Investigação continua

O suspeito foi levado para a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Avaré, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros integrantes da organização criminosa, localizar possíveis receptadores das mercadorias e descobrir novas empresas que possam ter sido vítimas do esquema. As autoridades também apuram a extensão total do prejuízo causado pelo grupo, que pode ser significativamente superior aos R$ 100 mil inicialmente contabilizados.