Divugação / Defesa Civil Mapeamento da situação no Rio de Janeiro

O Governo do Rio de Janeiro decretou ponto facultativo em todo o estado por razões de segurança, em virtude do vendaval desta Sexta-feira, que pode atingir até 110 km/h ao longo do dia.

Em nota, o órgão informou que a medida passou a valer desde às 13h e já foi publicada no Diário Oficial extra, em caráter preventivo.

Minutos antes, a Prefeitura do Rio também havia enviado uma nota à imprensa informando que todos os parques públicos municipais, urbanos e naturais, foram fechados por volta de 12h.

Cidade entrou em Estágio 3



A ideia das autoridades públicas, é reduzir ao máximo o número de pessoas transitando pelas ruas, principalmente durante o pico das rajadas de vento, para evitar acidentes mais graves.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a capital fluminense entrou no Estágio 3 às 13h desta sexta-feira (7) devido à intensificação dos ventos.

No último boletim divulgado,o Sistema Alerta Rio informou que na última hora, houve registro de vento forte no Aeroporto do Galeão (REDEMET) de 66,6 km/h, Marambaia (INMET) de 61,2 km/h e no Aeródromo do Campo dos Afonsos (REDEMET) de 59,2 km/h.

A tendência é que as rajadas na capital se intensifiquem nas próximas horas, chegando a





Recomendações da Defesa Civil



Em comunicado, a Defesa Civil orientou que a população evite permanecer próximo de árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser derrubadas pela força dos ventos, além de não estacionar veículos sob árvores.

Outro ponto que o órgão chama a atenção é para que nas casas, portas e janelas se mantenham fechadas e objetos soltos em varandas e quintais sejam recolhidos.

Por último, se deve evitar ao máximo deslocamentos desnecessários durante as rajadas mais intensas e, aqueles que por alguma razão estiverem pela rua, não tocar em cabos elétricos caídos.

Em caso de emergência, os telefones 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil, estão disponíveis durante todo o tempo.

Para mais informações, os Cariocas podem se cadastrar para receber alertas da Defesa Civil enviando o CEP da residência por SMS para o número 40199 ou, acompanhar as redes sociais do COR-Rio.