Reprodução/redes sociais Coronel Busnello (Missão) entrou na disputa eleitoral em 2018

Ele trocou as miras de precisão do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) para ser figura de frente da chapa tendo como alvo agora, a cadeira do governo fluminense. Conhecido como Coronel Busnello, João Jacques Soares Busnello tem 56 anos e construiu sua reputação na polícia ao longo de 30 anos e sustenta na sua experiência da segurança pública, chegar no Palácio Guanabara.

Candidato pelo Missão, Busnello tem rosto conhecido no Rio de Janeiro devido ação dramática em que atuou em 2009. Ele atuava como atirador de elite da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), numa ocorrência no bairro de Vila Isabel, e acabou neutralizando um sequestrador que mantinha refém um comerciante.

Raízes, família e formação acadêmica

Embora tenha vida construída no estado fluminense, ele nasceu no município de Iraí, no interior do Rio Grande do Sul, em 6 de agosto de 1970. Busnello possui ensino superior completo e sempre declarou sua ocupação principal nos registros eleitorais como policial militar.

Ele tem origem humilde e já relatou publicamente que sua mãe era merendeira e seu pai, porteiro. Ele migrou do RS para RJ na adolescência, por volta dos 13 anos para morar com o pai e ter mais oportunidades de estudo e trabalho.

Ele se formou na Academia da Polícia Militar Dom João VI, em Ciências Policiais e de Segurança Pública, curso que equivale a bacharelado. Sua formação foi focada na gestão e operação em segurança pública, dentro da própria corporação.

Reprodução/redes sociais Coronel Busnello acumula ao longo de 30 anos na segurança pública, cargos estratégicos e de liderança





Carreira policial

Ao longo da sua carreira na PMERJ, Busnello ocupou posições estratégicas e de liderança. Sua trajetória na segurança pública engloba atuação no Batalhão Especial Prisional (BEP) e o Grupamento Especial de Policiamento em Estádio (GEPE).





Chegada às urnas

A entrada oficial do ex-atirador na cena política aconteceu em 2018, disputou como candidato a deputado federal pelo PRTB, mas não foi eleito. Quatro anos depois, nas eleições de 2022, tentou o mesmo cargo, mas pelo PSD. Na ocasião, teve 774 votos e ficou na suplência da legenda.

Reprodução/redes sociais Coronel Busnello (Missão) é aposta da legenda para o governo do RJ





Para o pleito de 2026, saindo na disputa dessa vez pelo Missão, legenda alinhada ao Movimento Brasil Livre (MBL), sairia inicialmente como vice-governador, na dobradinha com o bombeiro militar Rafa Luz, que lideraria a disputa.

Só que o partido decidiu inverter a estratégia e anunciou oficialmente Busnello no posto principal de nome o ao governo estadual, passando Luz para a posição de vice.