Foto: Felipe Araújo O governador de SP e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, na Fisesp

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou nesta segunda-feira (3) de um encontro promovido pela Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), reunindo empresários, lideranças da comunidade judaica, autoridades estaduais e convidados. Realizado na sede da entidade, o evento marcou o primeiro compromisso oficial do governador após a confirmação de sua candidatura à reeleição.

Recebido pela presidente da Fisesp, Célia Parnes, o governador participou de um diálogo aberto sobre temas de interesse da comunidade judaica e da sociedade brasileira, entre eles acho que é o que tem de ma a liberdade religiosa, a e ducação para a tolerância e o fortalecimento da democracia.

O encontro contou com a fala do ex-ministro das Relações Exteriores Celso Lafer, e do diretor de Relações Governamentais da entidade, Daniel Kignel, tendo sido conduzido pelo presidente-executivo, Ricardo Berkiensztat, que fizeram reflexões sobre o fortalecimento das instituições democráticas, a importância das relações entre Brasil e Israel e o enfrentamento ao antissemitismo.

Foto: Felipe Araújo A presidente da Federação Israelita do Estado de SP, Célia Parnes, e o governador Tarcísio de Freitas





Na abertura, Célia Parnes ressaltou que a defesa da comunidade judaica transcende os interesses de um único grupo e representa um compromisso com os valores democráticos.

Proteger os judeus de São Paulo não é uma causa judaica.É afirmar um limite que interessa a toda sociedade. É defender um princípio democrático que protege cada cidadão. Sob sua administração, governador, não existe neutralidade possível diante do antissemitismo Célia Parnes, presidente da Fisesp





A presidente da Fisesp destacou ainda que o crescimento do antissemitismo no Brasil e no mundo exige vigilância permanente por parte das instituições e da sociedade. "O fanatismo nunca faz exceções. Quem imagina que será preservado porque hoje lhe é útil ainda não entendeu como ele funciona. Depois de eliminar seus adversários, volta-se contra aqueles que caminhavam ao seu lado.”

Proteção da comunidade judaica

Durante sua exposição, o governador reafirmou o compromisso do Estado de São Paulo com a proteção da comunidade judaica, o combate ao antissemitismo e a defesa dos valores democráticos.

Tarcísio lembrou que São Paulo foi o primeiro estado brasileiro a adotar oficialmente a definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA), iniciativa acompanhada pela capacitação de professores e pelo desenvolvimento de conteúdos voltados à promoção da tolerância e ao enfrentamento do preconceito.

Segundo ele, o povo brasileiro mantém uma relação histórica de amizade com Israel e reconhece o país como um aliado estratégico e uma democracia fundamental para a estabilidade do Oriente Médio.

Tarcísio também manifestou preocupação com o crescimento da intolerância e da radicalização, especialmente no ambiente universitário, citando relatos de discriminação contra estudantes e professores judeus. Para ele, é fundamental garantir que universidades e demais espaços públicos permaneçam ambientes de liberdade, pluralismo e respeito às diferenças.

Não podemos dar espaço para a intolerância. São Paulo é um exemplo de coexistência, diversidade e respeito às diferenças, e vamos continuar trabalhando para que todos possam viver sua fé e sua identidade com segurança e liberdade Tarcísio de Freitas, governador de SP









Além das questões relacionadas ao combate ao antissemitismo, o governador apresentou um panorama das principais ações de sua gestão nas áreas de segurança pública, saúde, saneamento, habitação e mobilidade urbana. Também respondeu a perguntas dos participantes sobre o cenário político nacional, a relação entre Brasil e Israel e os desafios impostos pelo crescimento do extremismo e da intolerância.





Ao encerrar o encontro, o rabino Dov Goldberg proferiu uma bênção ao governador e às autoridades presentes. Em sua mensagem, destacou a palavra hebraica "mentch", utilizada para definir uma pessoa íntegra, honrada, humilde e comprometida com o bem comum, desejando que esses valores continuem guiando a atuação do governador e de todos aqueles que exercem a vida pública.

O encontro integra uma série de reuniões institucionais promovidas pela Fisesp com candidatos às eleições de 2026, reafirmando o compromisso da entidade com o diálogo democrático, plural e apartidário, promovendo um espaço para que os postulantes aos principais cargos públicos apresentem suas propostas e debatam temas relevantes para a comunidade judaica e para a sociedade brasileira.