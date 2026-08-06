Divulgação Quatro integrantes do PCC são presos no interior de São Paulo

A Polícia Civil prendeu quatro suspeitos em uma operação contra o grupo criminoso do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

A Operação El 03 foi realizada nesta quarta-feira (5) pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic).

Segundo a polícia, o grupo tentava se estabelecer no bairro Residencial Bem Viver.

A operação ainda tinha como objetivo capturar dois líderes da facção na região.

Ao todo, foram emitidos quatro mandados de prisão temporária.

Três suspeitos foram localizados e um outro não foi encontrado. De acordo com os policiais da Deic, ele é considerado foragido.

Ainda durante a operação, a polícia prendeu um outro homem em flagrante.

Além dos suspeitos, os policiais localizaram um tonel em uma área de mata com uma grande quantidade de drogas. Ao todo, foi apreendido:

um carro roubado;

2 mil papelotes a vácuo de cocaína;

424 porções de cocaina;

87 pedras de crack;

uma pistola calibre .40 com numeração raspada;

9 munições;

anotações do tráfico;

dois rádios de comunicação.

Ainda segundo a Polícia Civil, a operação desta quarta-feira é continuidade de outras operações realizadas no bairro.

Os policiais também afirmaram que seguem com as investigações para identificar novos integrantes do grupo e combater o tráfico na região.



