Quatro integrantes do PCC são presos no interior de São Paulo
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Quatro integrantes do PCC são presos no interior de São Paulo

A Polícia Civil prendeu quatro suspeitos em uma operação contra o grupo criminoso do  Primeiro Comando da Capital (PCC) em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

A Operação El 03 foi realizada nesta quarta-feira (5) pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic).

Segundo a polícia, o grupo tentava se estabelecer no bairro Residencial Bem Viver.

A operação ainda tinha como objetivo capturar dois líderes da facção na região.

Ao todo, foram emitidos quatro mandados de prisão temporária.

Três suspeitos foram localizados e um outro não foi encontrado. De acordo com os policiais da Deic, ele é considerado foragido.

Ainda durante a operação, a polícia prendeu um outro homem em flagrante.

Além dos suspeitos, os policiais localizaram um tonel em uma área de mata com uma grande quantidade de drogas. Ao todo, foi apreendido:

  • um carro roubado;
  • 2 mil papelotes a vácuo de cocaína;
  • 424 porções de cocaina;
  • 87 pedras de crack;
  • uma pistola calibre .40 com numeração raspada;
  • 9 munições;
  • anotações do tráfico;
  • dois rádios de comunicação.

Ainda segundo a Polícia Civil, a operação desta quarta-feira é continuidade de outras operações realizadas no bairro.

Os policiais também afirmaram que seguem com as investigações para identificar novos integrantes do grupo e combater o tráfico na região.


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