Quatro integrantes do PCC são presos no interior de São Paulo

A Polícia Civil prendeu quatro suspeitos em uma operação contra o grupo criminoso do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.
A Operação El 03 foi realizada nesta quarta-feira (5) pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic).
Segundo a polícia, o grupo tentava se estabelecer no bairro Residencial Bem Viver.
A operação ainda tinha como objetivo capturar dois líderes da facção na região.
Ao todo, foram emitidos quatro mandados de prisão temporária.
Três suspeitos foram localizados e um outro não foi encontrado. De acordo com os policiais da Deic, ele é considerado foragido.
Ainda durante a operação, a polícia prendeu um outro homem em flagrante.
Além dos suspeitos, os policiais localizaram um tonel em uma área de mata com uma grande quantidade de drogas. Ao todo, foi apreendido:
- um carro roubado;
- 2 mil papelotes a vácuo de cocaína;
- 424 porções de cocaina;
- 87 pedras de crack;
- uma pistola calibre .40 com numeração raspada;
- 9 munições;
- anotações do tráfico;
- dois rádios de comunicação.
Ainda segundo a Polícia Civil, a operação desta quarta-feira é continuidade de outras operações realizadas no bairro.
Os policiais também afirmaram que seguem com as investigações para identificar novos integrantes do grupo e combater o tráfico na região.