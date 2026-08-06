Conteúdo gerado por IA Viatura da Polícia Militar e da Polícia Civil de Minas Gerais

Um vendedor ambulante de abacaxis foi atraído para uma casa abandonada e assaltado depois de aceitar uma proposta sexual de R$ 40. A armadilha começou com um pedido de isqueiro no bairro Abadia, em Uberaba, Minas Gerais.

Dentro do imóvel, outros dois suspeitos aguardavam a chegada da vítima. O homem foi agredido e atingido no braço com o próprio facão que usava para cortar as frutas. Os criminosos fugiram com dinheiro e o celular dele.

Três pessoas foram presas em flagrante. O telefone roubado também foi recuperado pela Polícia Militar.

Pedido de isqueiro terminou em armadilha

Segundo as informações da ocorrência, o ambulante vendia abacaxis pela região quando foi abordado por uma mulher. Ela pediu um isqueiro emprestado e percebeu que o vendedor carregava dinheiro.

A suspeita então ofereceu um programa sexual por R$ 40 e disse conhecer um local próximo onde os dois poderiam se encontrar. O homem aceitou e a acompanhou até uma construção abandonada.

Ao entrar, ele foi surpreendido por outros dois envolvidos. A polícia afirma que o roubo havia sido combinado pelo trio.

Durante as agressões, os suspeitos pegaram o facão usado pelo ambulante no trabalho e desferiram um golpe contra um dos braços dele. Em seguida, recolheram o dinheiro e o aparelho celular.

A quantia levada não foi informada.

Mulher indicou os outros suspeitos

Com as características repassadas pela vítima, policiais militares iniciaram buscas na região e encontraram a mulher apontada como responsável por atraí-la até o imóvel.

De acordo com a PM, ela admitiu a participação no assalto e revelou quem eram os outros dois suspeitos. A dupla também foi localizada e detida.

Os três foram levados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil. Eles foram apresentados por suspeita de roubo e lesão corporal. O caso será investigado.