Reprodução Fuminho estava foragido desde 1999 e foi preso em 2020

O membro da cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC) Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho, teve seu pedido de habeas corpus negado, nesta terça-feira (03), pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli.

A defesa de Fuminho,, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, alegou que ele está sendo punido mais de uma vez pelos mesmos crimes, porém, o argumento foi negado pelo ministro, que decidiude reclusão.

Gilberto foi, inicialmente em regime fechado, além do pagamento de multa. Porém, ao entrar com recursos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), apara 20 anos e 10 meses.

Defesa

Fuminhopor tráfico de drogas, associação para o tráfico, quadrilha armada, posse ilegal de armas de fogo de uso permitido e restrito.

O pedido para que o STF reduzisse o tempo de prisão de Fuminho alegava que parte dos motivos utilizados para sua condenação não deveriam ser considerados por se tratarem dos mesmos crimes.

Os advogados de Gilberto solicitaram que apor já estar, sendo considerados crimes do mesmo grupo. O mesmo motivo foi alegado para o crime de, dizendo que também é o mesmo que a condenação pela participação em quadrilha armada.

Decisão

Caso fosse aceita a alegação da defesa e os dois crimes descartados, o pedido dos advogados ao Supremo era de que a

Na determinação, Toffoli negou o habeas corpus por entender que não houve nenhum erro ou anormalidade na decisão do STJ, que já havia analisado os mesmos argumentos anteriormente e concluído que não houve punição dupla nos crimes citados.

De acordo com o Tribunal de Justiça, quadrilha armada e associação para o tráfico, alegando que a punição pelo comércio de drogas não exclui outros crimes violentos cometidos pelo PCC, por isso deve ter uma condenação separada.

Conforme o documento, para que a condenação fosse revista, as, indicando se as armas eram realmente utilizadas exclusivamente para tráfico de drogas. Porém, essa

Fuminho foi preso em abril de 2020,, depois que fugiu da Casa de Detenção do Carandiru em 1999. Ele foi encontrado em um hotel de luxo em Maputo , capital de