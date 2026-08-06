Reprodução Influenciador mexicano é morto durante transmissão ao vivo

Um influenciador digital mexicano foi morto a tiros em meio a uma transmissão ao vivo. O caso foi registrado em Culiacán, no estado de Sinaloa, no México, durante a noite da última terça-feira (4).

A vítima é César Gastélum, de 25 anos. Nas redes sociais, o jovem soma mais de 600 mil seguidores no TikTok e outros 188 mil no Instagram. Ele era conhecido por vídeos de comédia.

Gastélum foi morto a tiros enquanto fazia uma transmissão ao vivo em frente a um restaurante de fast-food.

Ele estava gravando com dois amigos, quando uma motocicleta com dois homens se aproximou. Um dos ocupantes sacou uma pistola e disparou à queima-roupa contra o influenciador, que caiu no chão logo em seguida. Toda a ação foi registrada durante a transmissão.

Gastélum e os amigos estavam usando jaquetas e mochilas laranja, se passando por entregadores de comida. Veja:

Reprodução Influenciador mexicano é morto durante transmissão ao vivo





Até o momento, ninguém foi preso e o caso é investigado pelas autoridades mexicanas.

Os policiais informaram que iniciaram uma operação e analisam câmeras de segurança para tentar localizar os autores do crime.

O crime acontece em meio à violência persistente na região, que tem sido o centro de um conflito entre facções do crime organizado.

O gabinete de segurança do México informou que analisa publicações feitas pelo influenciador que podem ter referências a um grupo criminoso.

Outros casos

De acordo com a imprensa mexicana, pelo menos 12 influenciadores digitais foram mortos na cidade desde o início dos confrontos entre as facções.

O conflito teve início em setembro de 2024.

No ano passado, em maio, a influenciadora Valeria Márquez, de 23 anos, também foi morta em meio a uma transmissão ao vivo. Ela estava dentro de um salão de beleza, em que ela trabalhava, no estado de Jalisco.

De acordo com a investigação, um homem disfarçado de entregador entrou no local e efetuou os disparos. Dois meses depois, um suspeito foi preso.

Leia também



