CDC Imagem em microscópio mostra oocistos do parasita Cyclospora cayetanensis, causador da ciclosporíase

Duas pessoas do estado americano de Michigan, nos Estados Unidos, morreram nesta segunda-feira (03), vítimas do surto de ciclosporíase, doença causadora da "diarreia explosiva".

Segundo as autoridades de saúde, estas são as primeiras mortes conhecidas em decorrência da infecção.

Duas mortes foram identificadas como parte do surto de ciclosporíase que afeta Michigan. De acordo com os registros médicos, ambos os indivíduos apresentavam condições de saúde preexistentes significativas que podem ter sido agravadas pela ciclosporíase e pela desidratação. Nenhuma informação adicional será fornecida sobre esses dois casos Departamento de Saúde e Serviços Humanos de Michigan.





















O departamento afirmou ainda que mortes por ciclosporíase são raras, tendo em vista que "geralmente não é uma doença fatal".

O que é ciclosporíase?

A ciclosporíase é uma infecção intestinal causada pelo parasita Cyclospora cayetanensis, transmitida por água ou alimentos contaminados.

Em algumas situações, a doença pode melhorar espontaneamente. Mas sem o uso de antibióticos específicos, pode durar um mês ou mais, com a diarreia persistente podendo levar a desidratação.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) disseram que, desde o início de maio, foram mais de 18 mil casos no território americano: 6 mil confirmados e outros 11 mil ainda em investigação.

Após ter sido associado a 98 internações, a alface iceberg da empresa Taylor Farms foi recolhida pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), em colaboração com o CDC.

*Estagiária sob supervisão







