Reprodução Corpo de Bombeiros Incêndio em indústria química de Itaquaquecetuba

Um grande incêndio atingiu uma indústria química na tarde desta terça-feira (04), na Estrada do Bonsucesso, no bairro Rio Abaixo, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O fogo começou na unidade da Quema Química, que trabalha com a fabricação e comercialização de solventes e resinas.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por volta das 15h22. Até a última atualização, não havia registro de vítimas.

A ocorrência mobilizou uma grande estrutura de atendimento. Segundo informações atualizadas do Corpo de Bombeiros, 31 viaturas e 79 bombeiros estavam empenhados no combate às chamas.

🚨 BRAZIL | MASSIVE FACTORY FIRE Huge flames and explosions were seen after a massive fire broke out at a chemical factory in Itaquaquecetuba, São Paulo, Brazil. 🎥 Viral Video #Brazil #Fire pic.twitter.com/1HRgDBjppe— contentkikamii (@contentkikamii) August 5, 2026





Fogo está isolado, dizem bombeiros

Apesar da dimensão do incêndio, os bombeiros informaram que o fogo está isolado e sem risco de propagação para outras áreas. As equipes permanecem no local trabalhando para controlar completamente as chamas e realizar o rescaldo.

A Polícia Militar também foi acionada para apoiar o isolamento da área e controlar o acesso nas proximidades da indústria.

As causas do incêndio ainda não foram informadas e deverão ser investigadas após o atendimento da ocorrência.

Indústria trabalha com produtos inflamáveis

A atuação da Quema Química ajuda a explicar a complexidade do combate. A empresa é especializada na produção e comercialização de solventes e resinas utilizados como matérias-primas em diferentes processos industriais.

Segundo informações divulgadas pela própria companhia, a empresa começou suas atividades em 2002, inicialmente com formulação e distribuição de solventes. Em 2019, passou a produzir e distribuir resinas de poliéster e, posteriormente, ampliou a atuação para outros tipos de resinas e polímeros.

A unidade de Itaquaquecetuba está localizada na região da Estrada do Bonsucesso. A empresa aparece registrada no setor de fabricação de produtos químicos e tem sede no município.

24 tanques aumentam complexidade da ocorrência

Um dos principais fatores de preocupação para as equipes é a presença de 24 tanques de solventes dentro da indústria.

Cada tanque tem capacidade aproximada de 31 metros cúbicos, o equivalente a cerca de 31 mil litros. A presença desse tipo de material exige cuidado redobrado dos bombeiros durante o combate, devido ao potencial de inflamabilidade dos produtos armazenados.

Os solventes são utilizados em diferentes segmentos industriais, enquanto as resinas podem servir como matéria-prima para produtos e processos de diversas áreas.

Dimensão das chamas

Imagens registradas durante a ocorrência mostram uma grande coluna de fumaça e as chamas tomando parte da área da indústria química.

Reprodução Corpo de Bombeiros Incêndio em indústria química assusta moradores de Itaquaquecetuba

A fumaça pôde ser vista de pontos próximos à Estrada do Bonsucesso, enquanto as equipes trabalhavam para impedir que o fogo alcançasse outras áreas.

Até a última atualização, não havia confirmação de vítimas.