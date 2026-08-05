Um grande incêndio atingiu uma indústria química na tarde desta terça-feira (04), na Estrada do Bonsucesso, no bairro Rio Abaixo, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O fogo começou na unidade da Quema Química, que trabalha com a fabricação e comercialização de solventes e resinas.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por volta das 15h22. Até a última atualização, não havia registro de vítimas.
A ocorrência mobilizou uma grande estrutura de atendimento. Segundo informações atualizadas do Corpo de Bombeiros, 31 viaturas e 79 bombeiros estavam empenhados no combate às chamas.
Fogo está isolado, dizem bombeiros
Apesar da dimensão do incêndio, os bombeiros informaram que o fogo está isolado e sem risco de propagação para outras áreas. As equipes permanecem no local trabalhando para controlar completamente as chamas e realizar o rescaldo.
A Polícia Militar também foi acionada para apoiar o isolamento da área e controlar o acesso nas proximidades da indústria.
As causas do incêndio ainda não foram informadas e deverão ser investigadas após o atendimento da ocorrência.
Indústria trabalha com produtos inflamáveis
A atuação da Quema Química ajuda a explicar a complexidade do combate. A empresa é especializada na produção e comercialização de solventes e resinas utilizados como matérias-primas em diferentes processos industriais.
Segundo informações divulgadas pela própria companhia, a empresa começou suas atividades em 2002, inicialmente com formulação e distribuição de solventes. Em 2019, passou a produzir e distribuir resinas de poliéster e, posteriormente, ampliou a atuação para outros tipos de resinas e polímeros.
A unidade de Itaquaquecetuba está localizada na região da Estrada do Bonsucesso. A empresa aparece registrada no setor de fabricação de produtos químicos e tem sede no município.
24 tanques aumentam complexidade da ocorrência
Um dos principais fatores de preocupação para as equipes é a presença de 24 tanques de solventes dentro da indústria.
Cada tanque tem capacidade aproximada de 31 metros cúbicos, o equivalente a cerca de 31 mil litros. A presença desse tipo de material exige cuidado redobrado dos bombeiros durante o combate, devido ao potencial de inflamabilidade dos produtos armazenados.
Os solventes são utilizados em diferentes segmentos industriais, enquanto as resinas podem servir como matéria-prima para produtos e processos de diversas áreas.
Dimensão das chamas
Imagens registradas durante a ocorrência mostram uma grande coluna de fumaça e as chamas tomando parte da área da indústria química.
A fumaça pôde ser vista de pontos próximos à Estrada do Bonsucesso, enquanto as equipes trabalhavam para impedir que o fogo alcançasse outras áreas.
Até a última atualização, não havia confirmação de vítimas.