Oswaldo Corneti/ Fotos Públicas Trânsito em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo manteve suspenso o rodízio municipal de automóveis em toda a cidade nesta quarta-feira (05). A decisão foi tomada após os ferroviários confirmarem a continuidade da greve nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Com a suspensão, veículos com placas terminadas em 5 e 6 poderão circular normalmente entre 7h e 10h e das 17h às 20h. A liberação vale durante todo o período em que esses automóveis seriam impedidos de entrar no centro expandido.

As demais restrições de trânsito continuam em vigor. Caminhões seguem submetidos ao rodízio e às regras da Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC). Também permanece a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

As faixas exclusivas de ônibus não serão abertas aos demais veículos. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que acompanhará a circulação em todas as regiões da capital e poderá adotar medidas para reduzir os impactos provocados pela paralisação.

Greve entra no segundo dia

Os trabalhadores decidiram manter a paralisação durante assembleia realizada no fim da tarde de terça-feira (04). Como mostrou o iG, as linhas 11-Coral e 12-Safira operaram parcialmente ao longo do dia. A Linha 13-Jade chegou a ficar sem circulação e retomou parte do atendimento à tarde, com apenas um trem.

A greve afeta quase 1 milhão de passageiros, segundo o governo de São Paulo. Os ramais atendem principalmente a Zona Leste da capital, Guarulhos e cidades da região metropolitana.

A categoria cobra garantias de emprego para cerca de 4 mil funcionários e a reversão da concessão das três linhas à iniciativa privada. A CPTM e a gestão estadual afirmam que se comprometeram a preservar os postos de trabalho e analisar as reivindicações apresentadas pelo sindicato.

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região determinou a manutenção de 80% do efetivo nos horários de pico e de 60% nos demais períodos. O descumprimento pode gerar multa diária de R$ 400 mil ao sindicato.

A paralisação aumentou a pressão sobre o trânsito. Na terça, a CET registrou 724 km de congestionamento pela manhã. Por volta das 18h30, o índice chegou a 800 km.

Consultas serão reagendadas

A Prefeitura informou que consultas e exames de pacientes prejudicados pela greve na terça e nesta quarta serão remarcados. As unidades de saúde entrarão em contato diretamente com os usuários, que não precisam comparecer aos locais apenas para solicitar uma nova data.

A suspensão anunciada pela gestão municipal vale somente para esta quarta-feira. Até a publicação desta reportagem, não havia definição sobre o funcionamento do rodízio na quinta-feira (06).