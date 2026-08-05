Divulgação PRF A droga foi localizada durante uma fiscalização no km 7 da rodovia, trecho que fica na região de Bragança Paulista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 20,7 kg de cocaína na madrugada desta quarta-feira (05), na Rodovia Fernão Dias (BR-381) , em Vargem, no interior de São Paulo.

A droga foi localizada durante uma fiscalização no km 7 da rodovia, trecho que fica na região de Bragança Paulista. Os policiais abordaram um veículo ocupado por duas pessoas e realizaram uma inspeção no automóvel.

Durante a vistoria, os agentes encontraram a cocaína escondida no porta-malas.

Dois suspeitos são presos

Após a localização do entorpecente, os dois ocupantes do carro foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

O veículo, a droga apreendida e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos necessários para o registro da ocorrência e continuidade da investigação.

Até a última atualização, não havia informações divulgadas sobre a identidade dos envolvidos nem sobre a origem e o destino da cocaína.

Trecho já teve outras apreensões neste ano

O km 7 da Fernão Dias, em Vargem, já foi palco de outras ocorrências envolvendo o transporte de drogas em 2026.

Em junho, a PRF apreendeu 54,8 quilos de entorpecentes no mesmo trecho. Na ocasião, um homem foi preso após os agentes encontrarem maconha e cocaína dentro de malas no veículo.

Em março, uma operação também realizada pela PRF no km 7 terminou com a apreensão de uma grande quantidade de cocaína e a prisão de três pessoas. Segundo o registro divulgado na época, os policiais encontraram 31 tijolos da droga escondidos nas portas e no porta-malas de um dos veículos envolvidos na ocorrência.

As ocorrências mostram que o trecho da Fernão Dias é alvo de fiscalizações de combate ao tráfico de drogas, especialmente por ser uma importante ligação entre São Paulo e Minas Gerais.

Investigação deve apontar origem e destino

A apreensão desta quarta-feira será investigada pela Polícia Civil. A partir dos depoimentos e dos elementos encontrados no veículo, as autoridades poderão tentar identificar de onde veio a droga, qual seria o destino da carga e se outras pessoas estariam envolvidas no transporte.

Os dois presos permanecem à disposição da Justiça.