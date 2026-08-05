Foto: Divulgação Com 65% da área voltada à beleza, a Raia Conceito reforça a estratégia da RD Saúde para ampliar a experiência de compra

Durante décadas, a farmácia foi associada quase exclusivamente à compra de medicamentos e produtos de primeira necessidade. Nos últimos anos, porém, esse papel começou a mudar. O consumidor passou a enxergar esses espaços como pontos de conveniência para higiene, cuidados pessoais e bem-estar. Agora, a RD Saúde leva essa transformação um passo adiante ao inaugurar a Raia Conceito — um modelo de loja em que a beleza ocupa o centro da estratégia.

A primeira unidade, instalada no I taim Bibi, em São Paulo, dedica mais de 65% de sua área aos produtos de beleza e inaugura uma nova forma de relacionamento entre consumidor e farmácia. Mais do que ampliar o portfólio, a proposta mostra como o varejo farmacêutico busca ocupar um espaço cada vez mais relevante na jornada de consumo.

50 novas marcas e 33 premium

O novo formato representa a entrada da companhia em segmentos até então pouco explorados pelo grupo, como fragrâncias e produtos profissionais para cabelos. Ao todo, são 50 novas marcas, das quais 33 pertencem ao segmento premium — entre elas nomes como Kérastase, Lancôme, Carolina Herrera e Clinique.

O movimento, no entanto, não pretende transformar a Raia em uma perfumaria tradicional. A estratégia consiste em aproveitar uma relação de confiança já consolidada com os consumidores para ampliar o tempo de permanência na loja e oferecer novas possibilidades de compra.

O cliente que entra para adquirir um medicamento ou um item de higiene encontra, no mesmo ambiente, perfumes, dermocosméticos, produtos profissionais para cabelos e consultoria especializada.

Visia e espaço para conteúdo nas redes sociais

A criação da Raia Conceito r evela uma mudança importante no posicionamento do setor farmacêutico. Em vez de ser procurada apenas em momentos de necessidade, a farmácia passa a fazer parte da rotina de quem busca qualidade de vida.

Esse conceito aparece também na estrutura da loja. Consultoras especializadas, treinadas desde abril, auxiliam os consumidores durante a compra. Entre os recursos disponíveis está o equipamento Visia, que realiza uma análise tridimensional da pele para orientar recomendações personalizadas de cuidados.

A unidade ainda conta com um espaço voltado para testes de produtos e produção de conteúdo para redes sociais — o que aproxima o ambiente físico da lógica de influência digital que domina o mercado de beleza.

Varejo farmacêutico reinventado

A aposta da RD Saúde acompanha uma transformação mais ampla do comportamento do consumidor. Em vez de realizar compras fragmentadas em diferentes estabelecimentos, cresce a busca por locais capazes de reunir conveniência, variedade e atendimento especializado.

Ao incorporar marcas premium e ampliar categorias de beleza, a companhia também fortalece uma área de maior valor agregado dentro do varejo farmacêutico. Cosméticos, perfumaria e dermocosméticos apresentam margens superiores às dos medicamentos tradicionais e contribuem para aumentar o tíquete médio das lojas.

Ao mesmo tempo, a estratégia cria novas oportunidades de comunicação. Enquanto o segmento de medicamentos é cercado por regras rígidas de publicidade, o universo da beleza permite campanhas mais criativas, ações com influenciadores e experiências que aproximam emocionalmente o consumidor da marca.

Modelo que pode se expandir

A unidade do Itaim funcionará como laboratório para futuras expansões. A expectativa da companhia é replicar o modelo em outras lojas da Raia e também da Drogasil, conforme os resultados obtidos nessa primeira operação.





Mais do que inaugurar um novo ponto de venda, a RD Saúde testa uma mudança de posicionamento que acompanha um consumidor cada vez mais interessado em saúde preventiva, autocuidado e experiências de compra integradas.

A Raia Conceito mostra que a farmácia deixou de ser apenas um local para tratar doenças. Ela passa a disputar espaço em um mercado no qual beleza, bem-estar e conveniência caminham juntos — isso reflete uma transformação que deve influenciar o futuro do varejo farmacêutico brasileiro.