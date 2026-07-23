Divulgação/Polícia Militar Viatura da Polícia Militar em Goiás

Um homem e uma mulher foram presos nesta quarta-feira (22), suspeitos de roubar e agredir um motorista de aplicativo no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. A vítima, de 39 anos, teve dois celulares levados. Um dos aparelhos foi recuperado.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista foi atacado durante uma corrida. Os passageiros ainda tentaram fugir com o carro, mas não conseguiram ligá-lo e deixaram o local a pé.

O motorista contou que havia começado a trabalhar por volta das 4h (horário de Brasília). Ao chegar à rua 101, no endereço indicado pelos passageiros, ele foi atingido na cabeça por trás. A PM informou que a vítima também foi atacada com pedras antes de entregar os celulares.

A tentativa de fuga deixou uma pista. A mulher teria esquecido o próprio telefone no banco do passageiro. O registro da ocorrência aponta ainda que a corrida havia sido solicitada pelo celular da mãe dela.

Policiais militares do 45º Batalhão localizaram o casal no Condomínio Residencial Buriti Sereno II. Os dois foram levados à Central Geral de Flagrantes de Aparecida de Goiânia e autuados por roubo.

O iG pediu à Secretaria de Segurança Pública de Goiás informações atualizadas sobre a prisão, a audiência de custódia e o estado de saúde do motorista. O espaço segue aberto para manifestação.