Divulgação/PCB Edmilson Costa é líder do PCB

Figura na lista dos nomes que buscam o mais alto posto na política brasileira está Edmilson Costa que se lança como candidato à Presidência pelo PCB. Nordestino nascido na década de 1950, ele não é novato nem na política e muito menos em disputas eleitorais e nos seus 76 anos, volta aos holofotes públicos.

Edmilson Silva Costa nasceu em abril de 1950, no município de Pedreiras (MA) e tem 76 anos. Sobre sua vida privada, pouco são os registros disponíveis. Ele mantém a vida familiar e pessoal reservada e longe de exposições, focando sua presença pública apenas a projetos ideológicos e discussões públicas.

Formação em ciência social

Costa constituiu uma base teórica forte antes de assumir o l iderança no comitê do PCB. Ele tem formação em economia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Seguindo uma carreira acadêmica e reforçando seu conhecimento, Edmilson fez mestrado e doutorado em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), considerada no Brasil um dos principais polos do pensamento econômico.

Reprodução/redes sociais Edmilson Costa é economista e professor





Ele galgou o título mais alto de formação e pesquisa em sua área de conhecimento. Edmilson Costa é PHD pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), da Unicamp. Sua trajetória acadêmica é alicerce de toda sua atuação política até aqui.

Sem soltar "a mão" do meio acadêmico, Edmilson profissionalmente atua professor universitário e pesquisador. Ele também é autor vários livros que analisam as crises do capitalismo e a economia de mercado brasileira.





Carreira na política

A história política de Edmilson Costa se embaralha com a reconstrução do PCB ao longo dos anos. Sua atuação principal na política atualmente é de secretário-geral do Comitê Central do partido. Essa liderança máxima da sigla foi admitida em 2016, substituindo o ex-candidato Ivan Pinheiro e hoje é o responsável por direcionar e determinar as estratégias e os rumos do PCB.

Reprodução/redes sociais Edmilson Costa (PCB)





Os registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmam o histórico político do economista: ele não é uma estreante. Edmilson já disputou as eleições em São Paulo e também a nível nacional. Ele já concorreu a vaga máxima na prefeitura de São Paulo e mirou a cadeira no Senado Federal.

Apesar de ser figura da cena política em campanhas eleitorais passadas, Edmilson Costa nunca foi se elegeu a nenhum cargo público propriamente dito. Sua atuação política não inclui passagens algumas pelos poderes Legislativo ou Executivo.