Reprodução/@michellebolsonaro Michelle Bolsonaro

De última hora confirmada pelo PL a concorrer uma vaga ao Senado Federal, quem é Michelle Bolsonaro vai muito além da associação ao marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A brasiliense cresceu na década de 1980, no Distrito Federal e é filha de um cearense com uma mineira que chegaram a Brasília ainda na década de 1970.

A primogênita da mineira de Presidente Olegário, Maria das Graças Firmo Ferreira com Vicente de Paulo Reinaldo, cearense de Crateús, foi registrada como Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro. A ex-primeira dama tem 44 anos de idade e é natural de Ceilândia, região administrativa mais populosa do DF.

Reprodução/redes sociais Michelle Bolsonaro com o pai (a esquerda) e padrasto (a direita)





Nascida em 22 de março de 1982, Michelle tem origem semelhante a realidade de grande parte da população do entorno de Brasília: de origem humilde e teve sua base educacional feita de forma integral no ensino público da região.

Aos 30 anos se casou com Jair Messias Bolsonaro, então deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro. Ela passou a assinar e ser reconhecida pelo sobrenome do marido e passou a integrar uma das famílias com maior visibilidade política do Brasil, nas últimas décadas.

Juntos são pais de Lara Bolsonaro que completa 16 anos em 2026, a filha caçula de ambos. Michelle tem uma filha mais velha, fruto de uma relacionamento ainda quando jovem. Letícia Firmo tem 26 anos e mora na capital federal. As aparições públicas de suas filhas são pontuais, sem exposições.

Reprodução/redes sociais Michelle Bolsonaro com as filhas Letícia Firmo e Laura Bolsonaro





Formação e vida profissional

No campo acadêmico, não há registros oficiais de conclusão de um curso de ensino superior formal, possuindo ensino médio completo constituído em escola pública. Profissionalmente, ela atua no momento como empresária e tem projeção nacional como intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Antes da popularidade, foi no meio político e administrativo da capital federal que desenvolveu a maior parte da sua carreira. Logo que Michelle concluiu a educação básica, teve seu primeiro emprego em supermercado de Brasília e ao longo do tempo foi escalando na iniciativa privada. Em 2004 integrou a Administração Pública e passou a trabalhar na Câmara dos Deputados.

Ela exerceu função de secretária parlamentar na Casa Legislativa de 2004 a 2008. Foi neste período que conheceu Jair Bolsonaro. Depois de oficializada a relação de ambos, Michelle foi exonerada do cargo público em 2008 e passou a exercer atividades profissionais atreladas ao marido.





Integração na política

Michelle Bolsonaro é estreante em cargos eletivos. Ela estreia a carreira política se candidatando para o cargo de senadora da República. Porém, a esposa de Jair Bolsonaro integra a política partidária nos últimos anos, fazendo o "seu nome" e passou a ocupar cargos de articulação relevante s.

Depois que viveu período no Palácio da Alvorada como primeira-dama - 2019 a 2022 -, a partir de março de 2023, Michelle passou a ser presidente nacional do PL Mulher, sendo a seu principal exercício político até o momento. Ela encabeçou caravanas políticas pelo país para incentivar a filiação de mulheres e reforçar a base conservadora do PL.

Divulgação PL Mulher Presidente de PL Mulher, Michelle Bolsonaro





Ela ficou nessa função até o final de junho de 2026, quando se afastou para se dedicar aos cuidados da família. Com a saída do comando da representação feminina do partido, acabou por pavimentar o caminho para o atual projeto político.

