Foto: Divulgação/CBMSC Homem praticava o esporte no "Morro Azul", onde fica uma rampa para a prática do voo livre

Um homem ficou preso no topo de uma árvore após cair durante voo de parapente em Timbó (SC) neste domingo (02). O incidente aconteceu próximo do Morro Azul, onde fica uma pista de voo do esporte, por volta de 12h50, quando as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar (CBMSC) foram acionadas próximo da Estrada Geral Mulde Alta.

Para o resgate,Arcanjo 03 foi mobilizado, já que a vítima estava em um local de difícil acesso. Segundo as equipes, ele ficou preso entre galhos e folhas há vários metros do chão. Apesar do susto, o homem escapou sem

Conforme as imagens, o equipamento também ficou preso na árvore. Socorristas utilizaram técnicas de, com cordas presas à aeronave,para retirar o homem e o conduzir até um local seguro.

Ele estava consciente, orientado e ileso, mas permaneceu sob atendimento para confirmar o quadro de saúde após o salvamento. A identidade e a idade não foram divulgadas.

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As atividades de parapente são comuns no local, cujo nome oficial é Parque Natural Municipal Freymund Germer. Há 18km do centro de Timbó (SC), o Morro Azul possui umapara as atividades de, de onde o homem saltou antes de ficar preso na copa da árvore.