Foto: Guarda Municipal Um carro completamente queimado próximo ao local em que o corpo foi encontrado

Um corpo foi encontrado na manhã deste domingo (02) em uma estrada de terra no Distrito Industrial Luiz Torrani, em Mogi Mirim, no interior de São Paulo. Segundo a Guarda Municipal, a vítima estava sem roupas e apresentava sinais aparentes de violência.

A pessoa já estava morta quando os agentes chegaram ao endereço, após receberem uma denúncia sobre a presença do corpo.

A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.

Carro foi encontrado queimado

Durante o atendimento da ocorrência, a Guarda Municipal também foi acionada para verificar um carro completamente queimado no bairro Parque Real II, em uma área próxima ao local onde o corpo foi localizado.

A proximidade entre os dois pontos e as circunstâncias encontradas fizeram com que os agentes levantassem a possibilidade de que as ocorrências estejam relacionadas.

No entanto, ainda não há confirmação oficial de que o veículo tenha ligação com a morte. A hipótese será apurada durante a investigação.

Polícia investiga possível relação

A Polícia Científica e a Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.

Após a identificação do proprietário do veículo incendiado, a Guarda Municipal informou que repassou os dados à Polícia Civil para auxiliar na apuração.

A investigação deverá esclarecer a identidade da vítima, a causa da morte e as circunstâncias em que o crime aconteceu. Também caberá aos investigadores verificar se o carro queimado foi utilizado na ocorrência ou se os dois casos não têm relação.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou prisões.

Investigação continua

O caso será investigado pela Polícia Civil de Mogi Mirim. A perícia deve ajudar a esclarecer como a vítima morreu e se houve participação de outras pessoas.

As autoridades ainda não divulgaram a identidade da vítima nem detalhes que possam indicar a motivação do crime.