Um corpo foi encontrado na manhã deste domingo (02) em uma estrada de terra no Distrito Industrial Luiz Torrani, em Mogi Mirim, no interior de São Paulo. Segundo a Guarda Municipal, a vítima estava sem roupas e apresentava sinais aparentes de violência.
A pessoa já estava morta quando os agentes chegaram ao endereço, após receberem uma denúncia sobre a presença do corpo.
A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.
Carro foi encontrado queimado
Durante o atendimento da ocorrência, a Guarda Municipal também foi acionada para verificar um carro completamente queimado no bairro Parque Real II, em uma área próxima ao local onde o corpo foi localizado.
A proximidade entre os dois pontos e as circunstâncias encontradas fizeram com que os agentes levantassem a possibilidade de que as ocorrências estejam relacionadas.
No entanto, ainda não há confirmação oficial de que o veículo tenha ligação com a morte. A hipótese será apurada durante a investigação.
Polícia investiga possível relação
A Polícia Científica e a Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.
Após a identificação do proprietário do veículo incendiado, a Guarda Municipal informou que repassou os dados à Polícia Civil para auxiliar na apuração.
A investigação deverá esclarecer a identidade da vítima, a causa da morte e as circunstâncias em que o crime aconteceu. Também caberá aos investigadores verificar se o carro queimado foi utilizado na ocorrência ou se os dois casos não têm relação.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou prisões.
Investigação continua
O caso será investigado pela Polícia Civil de Mogi Mirim. A perícia deve ajudar a esclarecer como a vítima morreu e se houve participação de outras pessoas.
As autoridades ainda não divulgaram a identidade da vítima nem detalhes que possam indicar a motivação do crime.