Foto: Maria Ana Krack / PMPA Saiba aonde mais chove no Brasil esta semana

O mês de agosto começa com baixa umidade em grande parte do país, porém um sistema de baixa pressão vai trazer instabilidades que atingem a Região Sul, partes do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas.

De acordo com a previsão da MetSul, a chuva terá maior volume no Sul, com acumulados isoladamente altos. A região também tem alerta amarelo para tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Veja as regiões atingidas pela chuva durante esta semana:

Norte

Segundo os meteorologistas, o Norte está no período do verão amazônico, onde é comum a redução da chuva. Os maiores volumes devem estar concentrados em parte do Amazonas e Roraima, mas sem registros significativos. No restante da região, a chuva é escassa ou será com acumulados baixos.

Nordeste

Não deve chover em quase toda a região do Nordeste nesta semana. Mas, em alguns pontos da costa, há a previsão de pancadas de chuvas passageiras e intercaladas. Parte do Nordeste também está sob alerta amarelo do Inmet para perigo potencial de baixa umidade relativa do ar, com baixo risco de incêndios florestais.

Centro-Oeste

O MetSul informou que a chuva deve ser escassa em grande parte do Centro-Oeste durante esta semana. A seca é comum durante o mês de agosto. Porém, a previsão indica precipitação em parte do Mato Grosso do Sul e no Oeste do Mato Grosso por conta de uma frente fria que deve chegar na segunda metade da semana. A região também está sob alerta amarelo do Inmet para perigo potencial de baixa umidade relativa do ar.

Sudeste

Na Região Sudeste, os meteorologistas informaram que a semana deve ser de precipitação escassa. Porém, uma frente fria deve trazer a chuva para algumas áreas de São Paulo e pontos do Rio de Janeiro durante o final da semana. Em parte de São Paulo e Minas Gerais, também há o alerta amarelo para baixa umidade relativa do ar.

Sul

A Região Sul do Brasil será a mais atingida pela chuva durante esta semana. Os meteorologistas informaram que deve haver instabilidade na maioria dos dias. A semana inicialmente deve ser marcada por um ar quente, úmido e instável.

Porém, o Sul também deve registrar o avanço de uma frente fria na segunda parte da semana. Os maiores volumes devem acontecer no Paraná. Além disso, deve chover de forma generalizada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

De acordo com o Inmet, há alerta amarelo para tempestades na região. O aviso é válido para todo o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e Paraná. O alerta indica uma chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

Além disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.



