NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) NASA divulga vídeo de sonda Psyche usando gravidade de Marte

A NASA divulgou um vídeo acelerado ( time-lapse) que registra um dos momentos mais importantes da missão da sonda Psyche, com o sobrevoo por Marte para ganhar velocidade rumo ao asteroide de mesmo nome.

Nesse tipo de vídeo, imagens captadas ao longo de vários dias são exibidas em sequência acelerada, permitindo visualizar em poucos segundos um fenômeno que ocorreu durante semanas. A sequência foi publicada pelo NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), centro de pesquisa da agência espacial responsável pela missão.





A manobra, conhecida como assistência gravitacional, permitiu que a sonda aproveitasse a força da gravidade de Marte para alterar sua trajetória e aumentar sua velocidade sem consumir grandes quantidades de combustível.

Segundo a agência espacial americana, esse procedimento é essencial para que a Psyche consiga completar sua jornada de aproximadamente 3,6 bilhões de quilômetros até o asteroide Psyche, localizado entre Marte e Júpiter. A chegada está prevista para 2029.

No vídeo, as imagens registradas entre 2 e 31 de maio mostram Marte inicialmente como uma estreita faixa iluminada. À medida que a espaçonave se aproxima, a superfície repleta de crateras ocupa todo o campo de visão do equipamento. Depois da passagem mais próxima, a perspectiva muda e revela o polo sul congelado do planeta.

Além de impulsionar a missão, o sobrevoo permitiu aos engenheiros coletar milhares de imagens de Marte, que serão utilizadas para aperfeiçoar os sistemas de navegação e de captura de imagens da sonda antes da chegada ao seu destino.

O que os cientistas querem descobrir

O objetivo da missão é estudar o asteroide Psyche, um dos corpos mais intrigantes do Sistema Solar.

Os pesquisadores acreditam que ele possa ser composto, em grande parte, por ferro e níquel, materiais que normalmente formam o núcleo dos planetas rochosos. Caso essa hipótese seja confirmada, o asteroide poderá oferecer uma oportunidade inédita de observar diretamente o interior de um planeta primitivo, algo impossível de fazer na Terra.

Com isso, os cientistas esperam compreender melhor como os planetas se formaram nos primeiros bilhões de anos do Sistema Solar.

NASA/JPL-Caltech/ASU Uma ilustração da espaçonave Psyche da NASA se aproximando do asteróide Psyche





O que é a sonda Psyche

Lançada em 13 de outubro de 2023, a Psyche é uma missão da NASA desenvolvida em parceria com a Arizona State University e o Jet Propulsion Laboratory (JPL).

A espaçonave foi construída para explorar o espaço profundo e utiliza um sistema de propulsão elétrica alimentado por energia solar. Diferentemente dos motores químicos convencionais, esse tipo de propulsão consome menos combustível, o que torna possível realizar viagens extremamente longas.

A sonda também transporta instrumentos científicos capazes de analisar a composição química, o campo magnético, a topografia e outras características do asteroide.

Os dados deverão ajudar os pesquisadores a descobrir se o Psyche é realmente o núcleo metálico remanescente de um antigo planeta que perdeu suas camadas externas após grandes colisões ocorridas nos primórdios do Sistema Solar.





Como a gravidade de Marte ajuda a missão

A passagem pela órbita de Marte faz parte de uma técnica bastante utilizada na exploração espacial chamada assistência gravitacional.

Nessa manobra, a espaçonave aproveita a força da gravidade de um planeta para ganhar velocidade e modificar sua trajetória, reduzindo o consumo de combustível e tornando a missão mais eficiente.

No caso da sonda Psyche, o impulso obtido durante o sobrevoo foi fundamental para colocá-la na rota necessária para alcançar o asteroide em 2029.

Segundo a NASA, as imagens registradas durante a aproximação também serão utilizadas para calibrar os equipamentos da missão e aperfeiçoar as técnicas de navegação que permitirão à sonda entrar em órbita do asteroide quando chegar ao destino.

Reprodução/Nasa Marte, também conhecido como planeta vermelho



