Você sabia que não é possível pousar no maior planeta do Sistema Solar? Diferentemente da Terra, Júpiter não possui uma superfície rochosa e sólida. Formado principalmente por hidrogênio e hélio, o planeta é classificado como um gigante gasoso, o que significa que não há um “chão” onde uma nave ou um astronauta possam aterrissar.

Composição de Júpiter

Júpiter é composto por cerca de 76% de hidrogênio e 24% de hélio em massa, além de pequenas quantidades de metano, amônia, vapor d’água e outros gases. Como não possui uma superfície sólida, sua atmosfera torna-se gradualmente mais densa à medida que se avança para o interior do planeta, sem uma divisão clara entre atmosfera e “solo”.

Durante muito tempo, cientistas acreditaram que Júpiter possuía um núcleo rochoso bem definido. No entanto, dados coletados pela sonda Juno, da Nasa, que orbita o planeta desde 2016, indicam que esse núcleo pode ser difuso ou diluído. As medições do campo gravitacional sugerem que os elementos mais pesados estão misturados ao hidrogênio metálico, em vez de concentrados em uma estrutura sólida. Por isso, não existe uma superfície onde um ser humano pudesse pousar.

Segundo a revista Science ABC, um astronauta lançado em direção a Júpiter morreria antes mesmo de alcançar as camadas mais profundas do planeta devido aos níveis extremos de radiação. Em um cenário hipotético, mesmo utilizando um traje espacial capaz de suportar essa radiação, ele continuaria afundando na atmosfera, sendo submetido a pressões e temperaturas cada vez maiores, até ser desintegrado como um meteoro.

A própria Nasa explica que uma espaçonave também não conseguiria sobreviver à tentativa de explorar o interior do planeta.

Embora uma espaçonave não encontrasse um local adequado para pousar em Júpiter, também não conseguiria atravessá-lo ilesa. As pressões e temperaturas extremas no interior do planeta esmagariam, derreteriam e vaporizariam qualquer espaçonave que tentasse entrar em sua superfície. Nasa

Fatos sobre Júpiter