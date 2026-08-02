Reprodução/redes sociais Quem eram as quatro vítimas do soterramento em obra no ES

Três dos quatro homens mortos no soterramento durante uma obra em Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, no Espírito Santo, pertenciam à mesma família. Ronival Moreira de Jesus trabalhava ao lado do filho, Ruan Moreira da Luz, e do tio, Valdomiro Moreira de Jesus. A quarta vítima foi o empresário Vanderson Santana, dono da distribuidora de bebidas ampliada no terreno.

Os quatro foram sepultados no sábado (01), um dia depois do acidente. Familiares, amigos e moradores do bairro acompanharam as despedidas. A Polícia Civil investiga por que os serviços foram retomados apesar de a construção estar embargada havia cerca de um ano.

Três parentes trabalhavam juntos

Ronival Moreira de Jesus, de 45 anos, era conhecido pelos moradores de Nova Rosa da Penha II. Antes de trabalhar como pedreiro, atuou durante anos como taxista. Era casado e morava no bairro havia décadas.

O filho dele, Ruan Moreira da Luz, havia deixado um emprego na Central de Abastecimento do Espírito Santo para trabalhar com o pai. Casado, Ruan deixa três filhos: duas crianças, de quatro e três anos, e um bebê de sete meses.

Valdomiro Moreira de Jesus, conhecido como Biro, era tio de Ronival. Também morava na região e costumava trabalhar junto com os parentes. Ele deixa uma filha e um neto.

A obra ficava em frente à casa da família. Os três eram conhecidos na comunidade e apareciam juntos em registros feitos antes do acidente.

“Todos eram muito alegres. É uma dor que não tem tamanho”, disse Rosilda Moreira, irmã de Ronival e tia de Ruan, à TV Gazeta. Ela contou que Ruan era próximo dos parentes e havia sido criado com a ajuda de outros integrantes da família.

Empresário mostrava ampliação nas redes sociais

Vanderson Santana era proprietário da Distribuidora Bombadassa, onde a ampliação era realizada. O comércio funcionava havia aproximadamente 15 anos e era conhecido no bairro.

O empresário reunia mais de 150 mil seguidores nas redes sociais, onde publicava vídeos sobre a rotina da distribuidora e os planos de expansão. Pouco antes do deslizamento, ele apareceu em uma gravação ao lado dos três trabalhadores durante uma pausa no serviço. Vanderson deixa a esposa e um filho pequeno.

Barranco cedeu durante escavação

O acidente ocorreu por volta das 14h37 de sexta-feira (31). Os quatro estavam nos fundos da distribuidora, perto de um paredão de terra, quando o barranco cedeu e os soterrou.

Três vítimas foram encontradas durante a tarde. O quarto corpo foi localizado às 19h31, após horas de buscas. Bombeiros utilizaram equipamentos e contaram com a ajuda de um cão farejador durante o resgate.

A Prefeitura de Cariacica informou que a obra havia sido embargada depois que fiscais identificaram irregularidades e falta de condições mínimas de segurança. Mesmo assim, os trabalhos foram retomados.

A Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho apura quem executava o serviço, como os trabalhadores foram contratados e quem autorizou a continuidade da construção. Três imóveis próximos ao terreno permaneceram interditados por risco de novos deslizamentos.