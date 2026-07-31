O Santos recebe o Remo neste sábado (01), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola no Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, às 21h.
O Peixe vem de uma vitória diante da Universidad Central, pela Copa Sul-Americana, por 4 a 2.
Buscando aproveitar o mando de campo, Cuca deve escalar Neymar e Gabigol, os dois principais nomes do elenco.
No entanto, o Alvinegro Praiano tem os desfalques de Vinícius Lira e Gustavo Henrique, que seguem no departamento médico.
Já o Leão Azul perdeu para o Mirassol por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.
Para o confronto, o técnico Léo Condé deve poupar alguns titulares, tendo em vista que o duelo de volta acontece na próxima terça-feira (04).
Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje
Prováveis escalações
Santos - Cuca: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Christian Oliva, João Schmidt; Álvaro Barreal, Rollheiser, Neymar; Gabigol.
Remo - Léo Condé: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo, Mayk; Patrick, Leonel Picco; Yago Pikachu, Zé Ricardo, Alef Manga; Gabriel Taliari.
Data: 01/07 (sábado).
Horário: 21h (de Brasília).
Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, às 21h.
Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Onde assistir: SporTV e Premiere
*Estagiária sob supervisão