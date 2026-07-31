Neymar
Raul Baretta / Santos
Neymar

O Santos recebe o Remo neste sábado (01), pelo jogo de ida  das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola no Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, às 21h.

O Peixe vem de uma vitória diante da Universidad Central, pela Copa Sul-Americana, por 4 a 2.

Buscando aproveitar o mando de campo, Cuca deve escalar Neymar e Gabigol, os dois principais nomes do elenco.

No entanto, o Alvinegro Praiano tem os desfalques de Vinícius Lira e Gustavo Henrique, que seguem no departamento médico.

Já o Leão Azul perdeu para o Mirassol por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

Para o confronto, o técnico Léo Condé deve poupar alguns titulares, tendo em vista que o duelo de volta acontece na próxima terça-feira (04).

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Santos - Cuca: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Christian Oliva, João Schmidt; Álvaro Barreal, Rollheiser, Neymar; Gabigol.

Remo - Léo Condé: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo, Mayk; Patrick, Leonel Picco; Yago Pikachu, Zé Ricardo, Alef Manga; Gabriel Taliari.

Data:  01/07 (sábado).
Horário:  21h (de Brasília).
Local:  Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, às 21h.
Arbitragem:  Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Onde assistir: SporTV e Premiere

*Estagiária sob supervisão


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