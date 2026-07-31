O Vasco da Gama recebe o Fluminense neste sábado (01), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, às 17h30.
Para o confronto, o Cruzmaltino de Pedro Emanuel não poderá contar com Thiago Mendes, expulso diante do Paysandu.
Já o Tricolor pode ter o retorno do atacante John Kennedy, que cumpriu suspensão nos últimos dois jogos.
No entanto, por conta dos desfalques de Thiago Silva, Freytes, Millán e Jemmes, Luis Zubeldía deve escalar Ignácio e Igor Rabello na defesa.
Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje
Prováveis escalações
Vasco da Gama - Pedro Emanuel: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Adson, Andrés Gómez e Brenner.
Fluminense - Luis Zubeldía: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Jefferson Savarino e Hulk (John Kennedy).
Data: 01/08 (sábado).
Horário: 17h30 (de Brasília).
Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro
Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
Onde assistir: TV Globo, SporTV e Amazon Prime
*Estagiária sob supervisão