Thiago Mendes, do Vasco da Gama
divulgação/Vasco da Gama
Thiago Mendes, do Vasco da Gama

O Vasco da Gama recebe o Fluminense neste sábado (01), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, às 17h30.

Para o confronto, o Cruzmaltino de Pedro Emanuel não poderá contar com Thiago Mendes, expulso diante do Paysandu.

Já o Tricolor pode ter o retorno do atacante John Kennedy, que cumpriu suspensão nos últimos dois jogos.

No entanto, por conta dos desfalques de Thiago Silva, Freytes, Millán e Jemmes, Luis Zubeldía deve escalar Ignácio e Igor Rabello na defesa.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Vasco da Gama - Pedro Emanuel: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Adson, Andrés Gómez e Brenner.

Fluminense - Luis Zubeldía: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Jefferson Savarino e Hulk (John Kennedy).

Data:  01/08 (sábado).
Horário: 17h30 (de Brasília).
Local:  Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro
Arbitragem:  Ramon Abatti Abel (SC)
Onde assistir:  TV Globo, SporTV e Amazon Prime

*Estagiária sob supervisão


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