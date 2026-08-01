Reprodução: Bombril Fabricas da Bombril podem ser visitadas

Um caso de triplo homicídio dentro da fábrica da Bombril em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo, repercutiu em todo o Brasil neste sábado (1). De acordo com a Polícia Civil, um funcionário terceirizado matou três colegas durante um ataque à sede do ABC Paulista. A unidade pode ser visitada. O suspeito estava de folga e morreu na delegacia, após o crime.

O fato trágico chama a atenção por ter sido dentro da fábrica de uma das empresas mais famosas do país. A Bombril tem unidades em diferentes regiões do país, e elas são abertas para visitação, incluindo a de São Bernardo do Campo (veja abaixo).

Comerciais famosos

A Bombril é uma fabricante brasileira fundada em 1948. Ao longo dos 78 anos de atividade, a marca ficou conhecida por produzir produtos de higiene e limpeza doméstica.

Ela ficou famosa após criar uma lã de aço para ajudar na limpeza de panelas de alumínio. O nome Bombril ficou famoso em todo o Brasil e se tornou sinônimo do produto. Também é conhecida por comerciais marcantes, exibidos na televisão durante os anos 2000. Elas fizeram história na publicidade brasileira.

Visita às fábricas

Uma das campanhas atuais da fabricante é o programa Experiência 1001. Nele, é possível visitar as três fábricas da Bombril no país, inclusive a que foi registrada a tragédia recente.

As unidades estão localizadas em São Bernardo do Campo (SP), Sete Lagoas (MG) e Abreu e Lima (PE).

O programa, segundo a Bombril, tem como objetivo promover experiências e a oportunidade de conhecer as instalações da empresa.

Durante o tour, é possível compreender melhor a história da marca, os processos de produção, os produtos e as pessoas que trabalham na Bombril.

O crime

Os interessados em fazer uma visita à fábrica podem se cadastrar em um formulário disponível no site oficial da Bombril.

O crime ocorreu por volta das 5h50 deste sábado (1), na unidade localizada no bairro Rudge Ramos, às margens da Rodovia Anchieta. Um trabalhador terceirizado matou três colegas.

O suspeito, de 33 anos, foi contido por pessoas que estavam no local e levado ao 2º Distrito Policial da cidade. Ele morreu na delegacia. A Polícia Civil investiga o triplo homicídio, enquanto a Corregedoria apura as circunstâncias da morte durante a custódia.

As vítimas foram identificadas como José Guilherme Victoriano de Moura, de 54 anos, que trabalhava como conferente; Edvaldo Santos da Silva, de 44, supervisor; e Douglas de Souza Vieira, de 39, operador de empilhadeira.

O homem apontado como autor do ataque foi identificado como Cláudio Henrique da Silva. Segundo relatos de testemunhas registrados no boletim de ocorrência, ele também trabalhava como operador de empilhadeira e estava de folga, mas foi até a unidade naquela manhã.

Cláudio morreu após ser colocado na carceragem do 2º Distrito Policial. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas constatou a morte no local. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que a Corregedoria da Polícia Civil abriu uma apuração sobre o caso.





