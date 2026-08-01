Um caso de triplo homicídio dentro da fábrica da Bombril em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo, repercutiu em todo o Brasil neste sábado (1). De acordo com a Polícia Civil, um funcionário terceirizado matou três colegas durante um ataque à sede do ABC Paulista. A unidade pode ser visitada. O suspeito estava de folga e morreu na delegacia, após o crime.
O fato trágico chama a atenção por ter sido dentro da fábrica de uma das empresas mais famosas do país. A Bombril tem unidades em diferentes regiões do país, e elas são abertas para visitação, incluindo a de São Bernardo do Campo (veja abaixo).
Comerciais famosos
A Bombril é uma fabricante brasileira fundada em 1948. Ao longo dos 78 anos de atividade, a marca ficou conhecida por produzir produtos de higiene e limpeza doméstica.
Ela ficou famosa após criar uma lã de aço para ajudar na limpeza de panelas de alumínio. O nome Bombril ficou famoso em todo o Brasil e se tornou sinônimo do produto. Também é conhecida por comerciais marcantes, exibidos na televisão durante os anos 2000. Elas fizeram história na publicidade brasileira.
Visita às fábricas
Uma das campanhas atuais da fabricante é o programa Experiência 1001. Nele, é possível visitar as três fábricas da Bombril no país, inclusive a que foi registrada a tragédia recente.
As unidades estão localizadas em São Bernardo do Campo (SP), Sete Lagoas (MG) e Abreu e Lima (PE).
O programa, segundo a Bombril, tem como objetivo promover experiências e a oportunidade de conhecer as instalações da empresa.
Durante o tour, é possível compreender melhor a história da marca, os processos de produção, os produtos e as pessoas que trabalham na Bombril.Os interessados em fazer uma visita à fábrica podem se cadastrar em um formulário disponível no site oficial da Bombril.
O crime
O crime ocorreu por volta das 5h50 deste sábado (1), na unidade localizada no bairro Rudge Ramos, às margens da Rodovia Anchieta. Um trabalhador terceirizado matou três colegas.
O suspeito, de 33 anos, foi contido por pessoas que estavam no local e levado ao 2º Distrito Policial da cidade. Ele morreu na delegacia. A Polícia Civil investiga o triplo homicídio, enquanto a Corregedoria apura as circunstâncias da morte durante a custódia.
As vítimas foram identificadas como José Guilherme Victoriano de Moura, de 54 anos, que trabalhava como conferente; Edvaldo Santos da Silva, de 44, supervisor; e Douglas de Souza Vieira, de 39, operador de empilhadeira.
O homem apontado como autor do ataque foi identificado como Cláudio Henrique da Silva. Segundo relatos de testemunhas registrados no boletim de ocorrência, ele também trabalhava como operador de empilhadeira e estava de folga, mas foi até a unidade naquela manhã.
Cláudio morreu após ser colocado na carceragem do 2º Distrito Policial. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas constatou a morte no local. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que a Corregedoria da Polícia Civil abriu uma apuração sobre o caso.