Tânia Rêgo/Agência Brasil Homem é preso no Rio ao desembarcar de voo vindo da Espanha









A Polícia Federal prendeu na noite desta sexta-feira (31) um foragido da Justiça condenado pela prática do crime de roubo. Ele foi preso no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no momento em que desembarcava de um voo internacional procedente da Espanha.

O preso, de 39 anos, natural de Belo Horizonte, foi localizado por autoridades espanholas por irregularidades migratórias, que resultaram na expulsão da Espanha.

Agentes federais lotados na Delegacia Especial da PF no aeroporto deram cumprimento ao mandado de prisão definitiva decorrente de sentença condenatória pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, após serem alertados pelo Núcleo da Interpol.

O preso acumula extensa ficha criminal, com 33 registros de prisão, além de anotação por participação em associação criminosa especializada em furtos por arrombamento, que atuava nas regiões central e metropolitana de Minas Gerais. O homem foi encaminhado a um presídio do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal.