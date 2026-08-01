Divulgação Partes de um corpo foram encontradas em uma lixeira no bairro Jardim Estoril

Um açougueiro de 28 anos, suspeito de esquartejar uma mulher, foi preso na última sexta-feira (31), no bairro Jardim Estoril, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

O caso

Na última segunda-feira (27), partes de um corpo foram encontradas em uma lixeira no bairro Jardim Estoril, em São José do Rio Preto. Segundo a Polícia Civil, a lixeira era utilizada por um restaurante. Uma funcionária encontrou uma perna e acionou a Polícia Militar.

Ao chegarem ao local, os policiais localizaram diversos sacos de lixo em uma segunda lixeira, contendo outras partes do corpo.

Investigações

As partes do corpo foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) para a identificação da vítima. Desde então, a Polícia Civil colheu depoimentos e analisou imagens de câmeras de monitoramento para tentar esclarecer o caso.

As gravações mostraram um homem passando várias vezes pelo local carregando sacos de lixo. A partir das imagens, os investigadores conseguiram identificar o suspeito.

Divulgação/ Polícia Civil Ao chegarem ao local, os policiais localizaram diversos sacos de lixo





































Na última sexta-feira (31), foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do homem, localizada a cerca de 600 metros do ponto onde as partes do corpo foram encontradas.

Confissão

Em entrevista coletiva na manhã deste sábado (1º), o delegado responsável pelo caso, André Amorim, explicou que, após ser preso, o suspeito confessou o crime e disse que conhecia a vítima havia cerca de quatro dias.

Segundo o delegado, depois de descartar partes do corpo, o homem foi flagrado por câmeras de segurança indo beber cerveja em um bar próximo ao local.

"Quando nós identificamos esse suspeito, nós tínhamos a esperança de já identificar a vítima. Porque ele ostentava registros anteriores com a mesma companheira, esposa e namorada, por violência doméstica. Então nós suspeitamos que aquela pudesse ser a vítima. Só que isso não se verificou. Segundo ele, essa vítima é uma mulher que ele havia conhecido há poucos dias ali na rua e levou para casa." Delegado André Amorim





Ainda de acordo com o delegado, o suspeito tentou limpar o quarto para eliminar vestígios de sangue e chegou a pintar a parede da cozinha na tentativa de esconder as marcas.

Algumas partes do corpo ainda não foram localizadas. As facas que, segundo o suspeito, foram utilizadas no crime também não foram encontradas, pois ele afirmou que as descartou. Na casa, os policiais apreenderam ainda uma mochila que teria sido usada para transportar partes do corpo.

"Nós temos a cabeça, partes dos membros inferiores, partes do antebraço, os braços com as mãos não foram encontrados, partes da pele, do tórax e parte da caixa torácica." Delegado André Amorim





Na entrevista abaixo, o delegado André Amorim explica como a polícia chegou ao suspeito.





Prisão

Até o momento, o suspeito ainda não foi interrogado oficialmente pela Polícia Civil. Ainda não se sabe o que motivou o crime.

Ele está preso temporariamente por 30 dias, prazo que pode ser prorrogado por mais 30, e permanece preso na sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São José do Rio Preto.

O caso foi registrado inicialmente como homicídio, mas pode ser reclassificado como feminicídio, dependendo do resultado das investigações.