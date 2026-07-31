Polícia Civil/Divulgação Três homens são presos em esquema de rifas no Litoral Norte de SP

Três homens foram presos em uma operação de combate ao t ráfico de drogas e um esquema de lavagem de dinheiro por meio de rifas clandestinas. O caso foi registrado em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

A Operação Dezena Final foi realizada na manhã desta última quinta-feira (30) e contou com a participação de ao menos 20 agentes da Polícia Civil.

De acordo com a polícia, a investigação começou após os policiais suspeitarem de rifas que eram utilizadas para lavar dinheiro do tráfico de drogas no bairro Ipiranguinha.

A operação, de início, tinha dois alvos. Entre eles, estava o suspeito de gerenciar o tráfico no bairro. A polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do suspeito.

No local, os agentes encontraram um tijolo de maconha, porções de droga já preparadas para comercialização, crack e drogas derivadas da maconha.

Os policiais também apreenderam um celular, que vai ser usado na investigação.

Outra ordem judicial foi cumprida na casa de mais um suspeito. No local, a polícia também encontrou uma grande quantidade de drogas.

Um outro suspeito foi preso em flagrante após os agentes da Polícia Civil identificarem que ele atuava como olheiro do tráfico. Ele foi abordado e preso em flagrante.

Os três homens foram presos e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil.

Além dos suspeitos, ao todo, a polícia apreendeu porções de cocaína, maconha, haxixe e crack. Também foram apreendidos dinheiro em espécie, celulares, um notebook, máquinas de cartão, rádios usados para comunicação e bilhetes de rifa.

Inclusive, uma motocicleta, que seria usada para um sorteio, também foi apreendida.

Ainda segundo a Polícia Civil, as rifas eram utilizadas para movimentar e ocultar o dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Os bilhetes, a motocicleta e os aparelhos eletrônicos vão passar por uma análise da perícia para auxiliar na investigação.

A polícia ainda busca identificar a origem e a destinação dos recursos financeiros.

Os objetos, segundo os policiais, podem contribuir para a identificação da estrutura financeira do grupo criminoso.

Além disso, a Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer a participação de cada investigado, além de buscar outros envolvidos no esquema.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Delegacia de Ubatuba.



