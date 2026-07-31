Reprodução Bebê é encontrado morto em tambor usado para guardar lixo

Trabalhadores da limpeza urbana encontraram o corpo de um bebê dentro de um tambor usado para guardar lixo no bairro Gereraú, em Itaitinga, no Ceará. A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (30).

A Guarda Municipal recebeu o chamado por volta das 9h30 e enviou uma equipe ao endereço. A área foi preservada até a chegada da Perícia Forense do Estado do Ceará e da Polícia Civil.

Os peritos fizeram os primeiros exames no local antes de encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). O trabalho pericial deve apontar a idade gestacional, o momento e a causa da morte, informações que orientam a investigação.

A Polícia Civil abriu um procedimento para identificar quem deixou o bebê no recipiente e esclarecer as circunstâncias do caso. Imagens de câmeras próximas à Rua Antônio Ferreira e relatos de moradores podem ajudar a reconstruir o período anterior à descoberta.

A apuração também deverá cruzar os resultados dos exames com registros policiais e outras informações obtidas legalmente. Dados de saúde são protegidos por sigilo e só podem ser acessados dentro das regras previstas para a investigação.

O caso está sob responsabilidade das forças de segurança do Ceará. A conclusão sobre eventual crime dependerá dos laudos e das provas reunidas pela Polícia Civil, que foi procurada pelo iG. O espaço segue aberto.