Divulgação PRF Os policiais encontraram um revólver calibre .38 carregado com cinco munições sob o banco do motorista. Em seguida, localizaram outras cinco munições intactas do mesmo calibre sob o banco do passageiro

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após serem flagrados com uma arma de fogo e munições na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) , em Cajati, no interior de São Paulo. A abordagem aconteceu na tarde de quinta-feira (30), no km 485 da rodovia.

Segundo a PRF, os suspeitos viajavam de Belo Horizonte (MG) para Curitiba (PR), onde pretendiam assistir à partida entre Coritiba e Cruzeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro. Eles informaram aos policiais que acompanhavam um ônibus de uma torcida organizada do Cruzeiro.

Antecedente criminal levantou suspeitas

Durante a fiscalização, os agentes identificaram que um dos ocupantes do veículo tinha antecedente criminal por tentativa de homicídio. A informação motivou uma busca mais detalhada no automóvel.

Os policiais encontraram um revólver calibre .38 carregado com cinco munições sob o banco do motorista. Em seguida, localizaram outras cinco munições intactas do mesmo calibre sob o banco do passageiro, totalizando dez cartuchos apreendidos.

Inicialmente, os dois homens afirmaram que desconheciam a existência da arma e das munições. Eles também disseram que o veículo havia sido alugado por um amigo.

Um dos suspeitos assumiu a posse

Ainda conforme a PRF, durante a ocorrência um dos envolvidos mudou a versão apresentada e assumiu ser o proprietário da arma e das munições encontradas no carro.

A dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cajati, juntamente com o revólver e as munições apreendidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.





Porte ilegal de arma é crime

O porte de arma de fogo sem autorização é considerado crime no Brasil e pode resultar em pena de reclusão, conforme prevê o Estatuto do Desarmamento. A Polícia Civil irá apurar as circunstâncias do transporte da arma e verificar se ela possui registro ou ligação com outros crimes.