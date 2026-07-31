Alex de Jesus - 19.7.2014 Ex-ministro de Lula, Patrus Ananias (PT)

Patrus Ananias aparece mais uma vez na cena mineira, agora de olho na cadeira para governador do estado mineiro. O mineiro de Bocaiúva (MG), região norte do estado, tem marcas de militante em sua trajetória profissional e política. Construiu a sua carreira na máquina pública ainda na década de 1980, quando galgou na esfera municipal, a vaga de vereador de Belo Horizonte (MG).

O bocaiuvense uma das trajetórias mais longe as na política de Minas Gerais. Ele nasceu em 26 de janeiro de 1952 e tem 74 anos. Patrus Ananias Sousa é filho de pais mineiros, Jair Ananias de Sousa e Maria Tereza Patrus Ananias.

O nome Patrus é da família materna que é descendente de libaneses. Seu avô por parte de mãe tinha sobrenome de Poltrus, mas com a chegada ao Brasil, o serviço de imigração trocou para Patrus.

Divulgação/site Patrus Ananias Patrus Ananias (PT) desde os 14 anos já era comprometido com as lutas democráticas e de resistência à ditadura





Aos 20 anos mudou-se para a capital mineira, onde trilhou a sua formação acadêmica e profissional. Mas antes disso, aos 14 anos, já era comprometido com lutas sociais e de resistência ao regime ditatorial.

Ele foi casado com Vera Marias Neves Victer Ananias, falecida em 2023 por câncer, e juntos tem dois filhos, Marcos e Pedro Patrus. Ele ficou toda infância e início da juventude da cidade natal.

O político tem histórico familiar forte com a política Minas Gerais: é sobrinho do ex-deputado Agostinho Patrus e primo do deputado estadual Agostinho Patrus Filho (PV), presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), de 2019 a 2023. Seu filho, Pedro Patrus, é vereador de Belo Horizonte.

Divulgação/site Patrus Ananias Patrus Ananias atuou ativamente no governo Dilma em programas relacionados a agricultura familiar





Formação jurídica

Patrus é formado no ensino superior em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ele é especializado em Poder Legislativo e é mestre em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), onde também deu aulas e integrou o núcleo da pesquisa.

Ele não atua mais como advogado. Sua dedicação é atualmente integral à carreira política. Patrus atuou por décadas como advogado, professor e servidor público concursado da ALMG, desde 1982.





60 anos de trajetória política

Ananias tem participação especial na história do partido que integra. Ele é considerado um dos fundadores do PT em Minas Gerais, sendo filiado a legenda desde 1980, ano que a sigla foi criada.

Sua história na cena da política institucional é marcada pelo assistencialismo social. Ele desenhou sua carreira política em Belo Horizonte a partir de 1989, quando foi eleito vereador da capital mineira até 1992. Neste período ele foi o relator - figura responsável - da Lei Orgânica do município. Logo em seguida, entre 1993 e 1996, ele foi prefeito de BH.

Divulgação/site Patrus Ananias Patrus Ananias (PT) e a ex-presidenta Dilma Rousseff





Patrus Ananias mirou cargo federal somente em 2002 quando concorreu e foi eleito deputado federal por MG, retornando à Câmara dos Deputados por mais vezes em mandatos subsequentes - 2015, 2019 e 2023.

Ele também marcou presença no Poder Executivo a convite da Presidência da República, ocupando cargos estratégicos: ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), durante o comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e comandou o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), no governo da presidenta Dilma Rousseff (PT).

Divulgação/site Patrus Ananias Patrus Ananias (PT) e a ex-presidenta Dilma Rousseff





Atualmente, ele se divide entre Brasília e o estado mineiro, e cumpre mandato como deputado federal, além de disputar a vaga no governo de Minas Gerais.