Reprodução/Youtube Deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) em entrevista ao programa "Roda Viva"









O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) decidiu não lançar candidato à Presidência da República ou mesmo firmar coligações nacionais para as eleições deste ano. A decisão foi formalizada em convenção nacional nesta segunda-feira (27).

O partido decidiu liberar seus diretórios estaduais para a formação de alianças no âmbito local. A ideia, segundo o partido, é focar na eleição de governadores e deputados estaduais, além de fortalecer a bancada no Congresso Nacional, com senadores e deputados federais.

“A liberação nacional acaba unindo e pacificando, deixando o partido mais forte para que nos estados tenha um resultado bastante positivo”, disse o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, em declaração divulgada no site do partido.

A convenção do MDB foi realizada de maneira virtual. Não houve encontro dos principais nomes do partido em um auditório. O mesmo modelo já havia sido adotado em 2022.

As próximas convenções com datas marcadas são:Partido Comunista do Brasil (PCdoB) – 30 de julhoPartido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) – 31 de julhoPartido Verde (PV) – 31 de julhoPartido da Causa Operária (PCO) – 1º de agostoPartido dos Trabalhadores (PT) – 2 de agostoPartido Socialista Brasileiro (PSB) – 2 de agostoClique aqui e veja as convenções nacionais que já ocorreram.