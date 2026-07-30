Foto: Reprodução/Redes Sociais Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, foi localizada com sobrevoos de drones

Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, foi encontrada morta em um rio na área rural de Sapopema (PR) na manhã desta quinta-feira (30). Ela estava desaparecida desde sábado (25), quando escorregou durante uma trilha e foi levada pelas águas, na região do Salto das Orquídeas.

Por nota, a informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP).utilizados por equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMPR) ajudaram a localizar o corpo de Ana. Uma amiga da vítima, que também caiu, foi localizada anteriormente, ainda com vida.

As buscas também envolveram integrantes do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), policiais e voluntários, iniciando no ponto de queda da cachoeira onde os relatos apontam que ela teria caído. Ao todo, foram utilizados três drones, cães, barcos e caiaques.

Veja as imagens abaixo:





O corpo foi entregue ao Instituto Médico-Legal (IML) e a Polícia Científica será responsável pelo laudo de óbito. As informações serão enviadas para Polícia Civil, que investiga o caso.

Segundo a Prefeitura Municipal, as buscas envolviam locais de difícil acesso às margens do Rio Tibagi e foram realizadas em coordenação entre as equipes, incluindo mergulhadores.





O que é o Salto das Orquídeas?

O Salto das Orquídeas é uma área natural com três cachoeiras, incluindo uma de 43 metros de altura. O local fica a 3,5km do centro da cidade, Sapopema (PR), e é muito procurado para atividades de aventura e turismo.