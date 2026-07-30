Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, foi encontrada morta em um rio na área rural de Sapopema (PR) na manhã desta quinta-feira (30). Ela estava desaparecida desde sábado (25), quando escorregou durante uma trilha e foi levada pelas águas, na região do Salto das Orquídeas.Por nota, a informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP). Imagens de drones utilizados por equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMPR) ajudaram a localizar o corpo de Ana. Uma amiga da vítima, que também caiu, foi localizada anteriormente, ainda com vida.As buscas também envolveram integrantes do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), policiais e voluntários, iniciando no ponto de queda da cachoeira onde os relatos apontam que ela teria caído. Ao todo, foram utilizados três drones, cães, barcos e caiaques.
Veja as imagens abaixo:
O corpo foi entregue ao Instituto Médico-Legal (IML) e a Polícia Científica será responsável pelo laudo de óbito. As informações serão enviadas para Polícia Civil, que investiga o caso.
Segundo a Prefeitura Municipal, as buscas envolviam locais de difícil acesso às margens do Rio Tibagi e foram realizadas em coordenação entre as equipes, incluindo mergulhadores.
O que é o Salto das Orquídeas?
O Salto das Orquídeas é uma área natural com três cachoeiras, incluindo uma de 43 metros de altura. O local fica a 3,5km do centro da cidade, Sapopema (PR), e é muito procurado para atividades de aventura e turismo.