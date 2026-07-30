Divulgação - Prefeitura de Paraty (RJ) Imagem aérea de Paraty (RJ)





O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) localizou, na manhã desta quinta-feira (30), um corpo na Praia de Tarituba, em Paraty, na Costa Verde, após a ventania que atingiu o litoral na última quarta-feira (29). A vítima será encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML), que fará a identificação oficial.

A corporação havia iniciado as buscas na tarde de quarta-feira (29), após o desaparecimento de um pescador durante o naufrágio de uma embarcação em meio à forte ventania que atingiu a região.

Segundo os bombeiros, o chamado foi registrado por volta das 16h30. Desde então, equipes dos quartéis de Paraty e Mambucaba realizaram uma operação de busca com o apoio de embarcações, motos aquáticas e mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), sediado na Barra da Tijuca.

O corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira na região de Tarituba. As circunstâncias do naufrágio ainda não foram detalhadas pelas autoridades.

O desaparecimento ocorreu durante a ventania que atingiu municípios da Costa Verde na quarta-feira. Em Angra dos Reis e Paraty, foram registradas rajadas de vento superiores a 100 km/h.

Antes da mudança no tempo, a Defesa Civil e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) haviam emitido alerta de perigo para ventos costeiros de intensidade moderada a forte.

De acordo com a Defesa Civil, o fenômeno foi provocado pelo encontro de duas frentes frias, uma vinda do Paraná e outra do Paraguai, com uma massa de ar quente sobre a região.