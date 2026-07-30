Tânia Rêgo/Agência Brasil Várias árvores foram arrancadas pela força dos ventos

Uma ventania atingiu o Sudeste e provocou ao menos cinco mortes no Rio de Janeiro e em São Paulo. Além disso, também foram registradas diversas ocorrências de queda de árvores, destelhamentos, falta de energia e interrupções no transporte público.

Os incidentes causados pelos ventos foram marcaram a última quarta-feira (29). Em alguns pontos, foram notados ventos de mais de 120 km/h.

Mas o que explica a velocidade tão alta dos ventos nos dois estados?

Os ventos foram intensificados pelo forte contraste entre duas massas de ar com características muito distintas.

O Sudeste estava sob influência de uma massa de ar quente e seco e, ao mesmo tempo, uma frente fria avançava pelo Sul, trazendo um ar mais frio e úmido.

Essa diferença de temperatura e também da umidade favorece a formação de ventos muito fortes. O fenômeno é conhecido como frente de rajada.

De acordo com o meteorologista da Tempo OK, Márcio Bueno, a frente de rajada acontece decorrente de uma instabilidade pré-frontal.

Como o contraste entre a massa de ar frio e o ar quente estava muito intenso, e a alta pressão sobre o Sudeste impedia o avanço da frente fria, houve um grande acúmulo de energia na atmosfera. É como se o ar frio 'empurrasse' o ar quente em sucessivas ondas antes mesmo da chegada da frente." Márcio Bueno, meteorologista da Tempo OK

O fenômeno é a intensificação dos ventos por conta da instabilidade pré-frontal, conforme explicou o especialista.

Ponta do El Niño

Essa frente de rajada está diretamente relacionada com o El Niño e as mudanças climáticas.

Isto porque o El Niño causa as instabilidades no Sul do Brasil e gerou as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Além disso, o fenômeno causa também o aumento das temperaturas em outras regiões, como no Sudeste.

Em conversa ao iG, o especialista Márcio Bueno explicou que o El Niño altera as condições da circulação atmosférica esperadas para cada período específico do ano. Um dos efeitos é o aumento das temperaturas em parte do Sudeste.

Nesses últimos dias, fez muito calor na região do Sudeste. Em São Paulo, teve máximas acima de 30 graus, então estava bem quente mesmo. Em contrapartida, no Sul, a gente tinha uma frente fria que estava avançando. E aí, à medida que essa frente fria foi avançando, ela encontrou uma atmosfera muito aquecida e com muita energia sobre o Sudeste. Isso potencializou de fato o que a gente chama de frente de rajada." Márcio Bueno, meteorologista da Tempo OK

Sendo assim, a frente de rajada é considerada rara no inverno e pode ser considerado um sinal da influência do El Niño. É como a ponta do dedo do fenômeno, que ainda está longe do pico.

Ventos em São Paulo

De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, esses foram os registros dos ventos em todo o estado:

Itaporanga-SP: 124.9km/h

Itaí-SP: 124.9km/h

Taquarituba-SP: 117.0km/h

Arandu-SP: 113.1km/h

Paranapanema-SP: 113.0km/h

Itanhaém-SP: 111.0km/h

Itaberá-SP: 104.8km/h

Itapeva-SP: 84.6km/h

Coronel Macedo-SP: 84.5km/h

Santos-SP: 83.7km/h

Queluz-SP: 75.2km/h

São Caetano do Sul-SP: 71.0km/h

Paulínia-SP: 70.9km/h

Laranja Paulista-SP: 70.8km/h

Registro-SP: 70.2km/h

São Paulo-SP: 75.3km/h

Caraguatatuba-SP: 69.2km/h

Taubaté-SP: 68.8km/h

São Roque-SP: 66.7km/h

Caraguatatuba-SP: 66.0km/h

Cesário Lange-SP: 65.5km/h

Itatinga-SP: 61.9km/h

Piracicaba-SP: 61.6km/h

São Miguel Arcanjo-SP: 61.3km/h

Mauá-SP: 61.2km/h

São Bernardo do Campo-SP: 58.3km/h

Ilhabela-SP: 49.4km/h

Tapeva-SP: 48.3km/h

Itaberá-SP: 48.2km/h

Pardinho-SP: 47.7km/h

Três Fronteiras-SP: 43.7km/h

Santa Adélia-SP: 43.7km/h

Potirendaba-SP: 42.2km/h

São Joaquim da Barra-SP: 42.1km/h

Iracemápolis-SP: 41.8km/h

A ventania deixou três vítimas no estado. Um homem morreu após ser atingido por uma árvore em Santos, e outro morreu depois que uma árvore caiu sobre o carro que dirigia em Cesário Lange, na Região Metropolitana de Sorocaba.

Em São Sebastião, Litoral Norte, um pescador morreu após o naufrágio no canal entre São Sebastião e Ilhabela.

Risco continua

Os estados continuam sob a influência da frente fria que vem do Rio Grande do Sul, onde o sistema deixou um rastro de destruição e feridos, com registro de passagem de tornado.

Nesta quinta-feira (30), o sistema perde força sobre a região Sul e continua avançando pelo oceano, na altura do Sudeste, segundo o Climatempo.

Ao mesmo tempo, a massa de ar seco volta a ganhar espaço em grande parte do Centro-Oeste, Nordeste e interior do país, enquanto o Norte permanece com pancadas de chuva típicas da combinação entre calor e alta umidade.

A previsão indica um aumento da nebulosidade, chuva e, mais uma vez, rajadas de vento moderadas a fortes.



