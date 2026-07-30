Rodrigo T. Ribeiro/iG Forte ventania provoca apagão no Rio de Janeiro; veja os impactos

Quase 1,9 milhão de imóveis ficaram sem energia elétrica após um forte vendaval atingir o estado do Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (29). O apagão afetou consumidores atendidos pelas concessionárias Light e Enel Rio, interrompeu temporariamente a circulação das linhas 1, 2 e 4 do MetrôRio, provocou queda de árvores, deixou duas pessoas mortas e ainda causa reflexos em diversas cidades nesta quinta-feira (30).

Segundo o painel de monitoramento da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), no pico da ocorrência mais de 1,88 milhão de unidades consumidoras ficaram sem fornecimento de energia. Somente na área de concessão da Light foram registrados mais de 1,57 milhão de imóveis sem luz, enquanto a Enel Rio chegou a contabilizar cerca de 536 mil clientes afetados.

Na atualização mais recente da Enel, o número de consumidores sem energia caiu para aproximadamente 311 mil.

O que provocou o apagão?

A origem da ocorrência ainda é investigada, mas o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) informou ao iG que os desligamentos começaram às 15h57 devido aos fortes ventos que atingiram a capital Fluminense.

De acordo com operador, a ventania provocou desligamentos na rede de distribuição e transmissão, afetando o Sistema Interligado Naciona l (SIN), responsável pelo abastecimento da área Rio.

Às 16h38 houve o desligamento da Subestação Grajaú, provocando uma redução de aproximadamente 1.500 MW de carga. O ONS informou que atuou em conjunto com os agentes envolvidos e que, às 17h35, toda a carga do sistema já havia sido restabelecida.

Em nota enviada à CNN, a Áxia informou que um curto-circuito provocado pelos ventos acionou o sistema de proteção de duas linhas da Subestação Grajaú, responsável pelo abastecimento do Centro, Zona Sul e parte da Zona Norte do Rio. Segundo a empresa, o fornecimento à distribuidora local foi normalizado às 16h51.

Light e Enel reforçaram o atendimento

Em nota ao iG, a Light informou que reforçou seu plano operacional após o vendaval, dobrou o número de equipes nas ruas e mobilizou mais de 2 mil profissionais para acelerar o restabelecimento da energia.

Segundo a concessionária, cerca de 220 árvores caíram sobre a rede elétrica da capital, além de objetos lançados contra a fiação, provocando danos que, em alguns pontos, exigem a reconstrução da rede. Entre os bairros mais afetados estão Campo Grande, Bangu, Anchieta, Tijuca, Catumbi, Jacarepaguá, Santa Cruz e Recreio.

Já a Enel Rio informou ao iG que normalizou o fornecimento para 79% dos clientes impactados pelos fortes ventos. A distribuidora explicou que triplicou o número de equipes em campo e realizou manobras remotas para acelerar o retorno da energia.

No pico da ocorrência, cerca de 503 mil clientes ficaram sem luz. Na manhã desta quinta-feira (30), esse número havia caído para aproximadamente 138 mil consumidores.

Rodrigo T. Ribeiro/iG Forte ventania provoca apagão no Rio de Janeiro; veja os impactos

A empresa informou ainda que os maiores impactos ocorreram principalmente nas cidades de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, onde a queda de árvores dificultou a passagem das equipes de manutenção.

Mais de 424 mil imóveis seguem sem luz

Mesmo após o avanço dos trabalhos das concessionárias, milhares de consumidores ainda estão sem energia na manhã desta quinta-feira (30).

Levantamento feito pelo iG às 7h20, com base no mapa de ocorrências da Aneel, apontava que 424.822 unidades consumidoras permaneciam sem fornecimento de energia elétrica no estado.

Os dados mostram ainda que a ocorrência atingiu três distribuidoras, 86 municípios e 180 conjuntos elétricos. Ao todo, foram registradas 418.571 interrupções não programadas e outras 6.251 interrupções programadas.

Entre os municípios com maior número de unidades consumidoras afetadas estavam:

Rio de Janeiro: 193.416;

Nova Iguaçu: 74.752;

Belford Roxo: 36.259;

Duque de Caxias: 23.054;

Seropédica: 18.316;

Mesquita: 15.600;

Nilópolis: 13.051;

São João de Meriti: 11.711;

Queimados: 10.663;

Itaguaí: 9.891.

Entre as distribuidoras, a Light concentrava o maior número de consumidores afetados, com 411.938 unidades sem energia. A Enel Rio registrava 12.569 e a Energisa Minas Rio, 316.

Ventania provocou diferentes estragos

Além do apagão, o vendaval causou diversos transtornos em todo o estado.

Segundo a Prefeitura do Rio, a maior rajada registrada foi de 105,5 km/h, no Galeão, entre 16h e 17h.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a aproximação de uma frente fria no oceano intensificou os ventos e colocou a capital em Estágio 2, o segundo nível em uma escala de cinco, que indica possibilidade de ocorrências de alto impacto.

O Cemaden-RJ (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) também emitiu alerta para as regiões da Costa Verde, Sul II, Baixada Fluminense, Metropolitana, Baixada Litorânea e Norte Fluminense, válido até a manhã de hoje.

Duas mortes e um desaparecido

Os fortes ventos também deixaram vítimas. Duas pessoas morreram após o desabamento de um muro em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro.

Além das mortes, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro segue realizando buscas por um pescador desaparecido em Tarituba, na Costa Verde.

Ao todo, a corporação informou ter atendido 264 ocorrências relacionadas à ventania em todo o estado. Segundo a Prefeitura do Rio, até as 18h de quarta-feira haviam sido registradas 25 quedas de árvores, sendo 21 sobre vias públicas e três sobre a rede elétrica.

Transporte afetados

O MetrôRio informou que a falta de energia interrompeu temporariamente a circulação das linhas 1, 2 e 4. Na atualização mais recente, a concessionária informou que a operação entrou em processo de normalização.

Rodrigo T. Ribeiro/iG Forte ventania provoca apagão no Rio de Janeiro; veja os impactos

Já a TrensRJ informou que os ramais Santa Cruz, Deodoro e Belford Roxo também operavam em normalização.

O ramal Japeri sofreu os maiores impactos e permaneceu sem previsão de retorno devido aos danos causados pela ventania. O ramal Saracuruna seguia passando por vistorias das equipes técnicas.

Enquanto as concessionárias seguem trabalhando para normalizar o fornecimento de energia, as autoridades continuam monitorando os impactos causados pela frente fria e orientam a população a evitar áreas com risco de queda de árvores, postes e fiações danificadas.

A recomendação é que moradores não se aproximem de cabos rompidos ou equipamentos elétricos avariados e acionem imediatamente a distribuidora responsável ou o Corpo de Bombeiros em caso de situações de risco.

*Estagiária sob supervisão