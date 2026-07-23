Reprodução Roubo de celular no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro foi o único estado do Brasil a registrar um aumento no número de roubos de celulares, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (23).

Na média geral, o Brasil registrou em 2025 uma queda de 18,6% nesse tipo de crime. Sozinho na contramão, o Rio teve uma alta de 19,4%.

Nesta edição do anuário, que é publicada em 2026, com base nos números totais de 2025, foram contabilizados 308.723 casos, em comparação aos 377.787 registrados em 2024.

O levantamento leva em consideração dados oficiais do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ).

O documento ainda reforça que a tendência é de que esses números registrados sejam ainda maiores na realidade, já que roubos e furtos de celulares são crimes subnotificados, que é quando parte das vítimas não registra ocorrência.

Número de furtos

Um moto Uber teve sua moto e celular roubados na Av Martin Luther King Jr durante uma corrida de aplicativo. pic.twitter.com/MZhTMmwbln — Informe RJO (@InformeRJO) July 19, 2026





Ainda segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, seis em cada 10 celulares subtraídos no Brasil são por conta de furtos, e quatro em cada 10, são de roubos.

Somando os dados divulgaods, em 2025 foram registradas 792.284 ocorrências de roubo e furto de celular, o que representa uma taxa de 371,2 casos a cada 100 mil habitantes. Isso reflete uma redução de 7,7% em relação aos números de 2024, divulgados em 2025, quando foram registradas 855.113 ocorrências.

Em relação ao ano de 2019, quando o Brasil atingiu o seu pico de roubos e furtos de celulares, com 1.053.433 ocorrências, o anuário de 2026 reflete uma redução de 25%.

Datas e horários mais perigosos

📱 💥 Sobrinha do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, sofre prejuízo de R$ 16 mil após ter o celular roubado em um assalto no Rio de Janeiro (RJ); natural de Teresina (PI), ela estava na cidade para participar da Maratona do Rio. pic.twitter.com/DGxIH8M8HM — République (@republiqueBRA) June 11, 2026





O levantamento também mostrou que os roubos de celulares são mais comuns em dias úteis, com uma incidência de 73,1% e picos às sextas-feiras.

Os horários de maior registro são entre as 5h e 6h da manhã, período que concentra 9,9% de todas as ocorrências, e entre as 18h e as 23h, faixa em que foram contabilizados quatro em cada dez roubos, com pico às 20h.





Estados de melhor desempenho

Ao contrário do Rio de Janeiro, as reduções mais expressivas desse tipo de delito foram registradas em:

Rio Grande do Norte (-22,1%)

Mato Grosso (-20,6%)

Goiás (-19,6%)

Amazonas (-19,2%)

Espírito Santo (-18,2%)