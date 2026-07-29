Foto: Guarda Municipal de Americana GCM resgata menino de 11 anos preso em lamaçal até a cintura em Americana

Um vídeo gravado pela câmera corporal de um agente da Guarda Municipal de Americana (Gama) mostra o emocionante resgate de um menino de 11 anos que passou cerca de nove horas preso em um lamaçal, em uma área de mata no Jardim São Luiz, em Americana, no interior de São Paulo.

@portal_ig Um vídeo gravado pela câmera corporal de um agente da Guarda Municipal de Americana (Gama) mostra o emocionante resgate de um menino de 11 anos que passou cerca de nove horas preso em um lamaçal, em uma área de mata no Jardim São Luiz, em Americana, no interior de São Paulo. Créditos: Divulgação Guarda Municipal de Americana ♬ som original - iG

A criança havia saído de casa para brincar na tarde da última sexta-feira (24), mas acabou se perdendo. O garoto foi encontrado apenas por volta da meia-noite, depois que moradores ouviram pedidos de socorro vindos da mata e acionaram a Guarda Municipal.

Buscas começaram após gritos de socorro

De acordo com a Guarda Municipal, o menino saiu para brincar por volta das 13h e se perdeu cerca de duas horas depois. No fim da noite, moradores da região da Rua Antônio Gaiola relataram ter ouvido pedidos de ajuda vindos da mata.

Ao chegarem ao local, os agentes também escutaram os gritos e iniciaram as buscas em meio ao terreno de difícil acesso.

Os guardas caminharam aproximadamente 200 metros enfrentando lama, galhos, garoa e nevoeiro até encontrarem a criança. O garoto estava atolado até a altura dos joelhos e não conseguia sair sozinho.

As imagens mostram o momento em que os agentes conseguem puxá-lo para fora do lamaçal.

Garoto estava assustado, mas sem ferimentos

Após o resgate, a criança recebeu os primeiros cuidados ainda no local.

Segundo a corporação, o menino estava bastante assustado, com frio e tremendo, mas não apresentava ferimentos aparentes. Aos agentes, ele contou que havia se perdido enquanto caminhava pela mata e informou onde morava.

A equipe então foi até o endereço indicado, localizado a cerca de 1 km do ponto onde o garoto foi encontrado.

Mãe responderá por abandono de incapaz

Na residência, os guardas encontraram a mãe do menino. Segundo a Guarda Municipal, ela informou que havia dormido após tomar um medicamento e não percebeu a ausência do filho.

Depois do resgate, a criança recebeu banho e roupas limpas antes de ser levada, junto com a mãe, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José. Em seguida, ambos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Após prestar depoimento, a mulher foi liberada e responderá pelo crime de abandono de incapaz. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso.